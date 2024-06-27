Стало известно, когда можно будет собирать землянику под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Лесная земляника в лесах Новосибирской области должна поспеть примерно через неделю, сообщили в четверг, 27 июня подписчики группы «Грибы и грибные места Новосибирск». К их сожалению, установившаяся в регионе погода пока не способствует росту грибов.
Например, Зоя Шиянова пишет, что в окрестностях Сузуна ягод и грибов пока мало, но масса мошек, мух, слепней и комаров.
«Ягода есть, на солнце уже сгорает, в траве зелёная. В лесочках хорошая, но немного — по одной собирали. К выходным будет вся спелая, грибов ни одного. Бор очень сухой. Духота просто невыносимая, сердечникам, гипертоникам лучше не рисковать. Вдвоем набрали девять литров [земляники], для нас это ни о чем», — поделилась с коллегами по увлечению сибирячка.
Новосибирцы согласились с женщиной и сообщили, что много пока неспелой земляники в Караканском бору и в районе села Плотниково.
Надежда Лобанова переживает, что в нынешнем году хорошего урожая земляники в Новосибирской области ждать не приходится, так как цвела она в заморозки.
«Добрый день! Комаров в лесу просто жесть, еле ноги унесла. Белые четыре штуки — червивые!!!» — поделилась воспоминанием о неудачном походе в лес Алёна Степаненко.