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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Стало известно, когда можно будет собирать землянику под Новосибирском

Стало известно, когда можно будет собирать землянику под Новосибирском

27 июня 2024, 10:51
Фото: соцсети
В Новосибирской области любителям сбора лесной земляники рекомендуют немного подождать, сообщают опытные собиратели.

Лесная земляника в лесах Новосибирской области должна поспеть примерно через неделю, сообщили в четверг, 27 июня подписчики группы «Грибы и грибные места Новосибирск». К их сожалению, установившаяся в регионе погода пока не способствует росту грибов.

Например, Зоя Шиянова пишет, что в окрестностях Сузуна ягод и грибов пока мало, но масса мошек, мух, слепней и комаров.

«Ягода есть, на солнце уже сгорает, в траве зелёная. В лесочках хорошая, но немного — по одной собирали. К выходным будет вся спелая, грибов ни одного. Бор очень сухой. Духота просто невыносимая, сердечникам, гипертоникам лучше не рисковать. Вдвоем набрали девять литров [земляники], для нас это ни о чем», — поделилась с коллегами по увлечению сибирячка.
Фото: соцсети

Новосибирцы согласились с женщиной и сообщили, что много пока неспелой земляники в Караканском бору и в районе села Плотниково.

Надежда Лобанова переживает, что в нынешнем году хорошего урожая земляники в Новосибирской области ждать не приходится, так как цвела она в заморозки.

«Добрый день! Комаров в лесу просто жесть, еле ноги унесла. Белые четыре штуки — червивые!!!» — поделилась воспоминанием о неудачном походе в лес Алёна Степаненко.
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#Юрий Фомиченко#Грибы#Урожай#Сбор ягод#Лесная земляника
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