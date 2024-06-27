Тело утонувшей девочки два дня не могут найти в реке под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:59
Published Сегодня, 01:59
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Updated Сегодня, 02:57
В акватории реки Бердь продолжаются поиски тела 12-летней девочки. Школьница ушла из дома еще 25 июня, но обратно уже не вернулась. Приятели ребенка рассказали, что пропавшая попыталась перейти реку вброд.
Местные жители рассказали, что дно водоема обследовали спасатели, волонтеры осматривали береговую линию. К сожалению, пока тело девочки найти не удалось.
В Новосибирской области сезон отдыха у воды начался с массовой гибели людей. Чаще всего, как сообщают спасатели, взрослые люди гибнут из-за желания искупаться в нетрезвом состоянии.