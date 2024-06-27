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Река

Тело утонувшей девочки два дня не могут найти в реке под Новосибирском

27 июня 2024, 01:59
Фото: 1MI
Река
Во вторник 12-летняя жительница Искитима ушла гулять и не вернулась. Знакомые рассказали, что школьница попыталась вброд пересечь реку и исчезла.

В акватории реки Бердь продолжаются поиски тела 12-летней девочки. Школьница ушла из дома еще 25 июня, но обратно уже не вернулась. Приятели ребенка рассказали, что пропавшая попыталась перейти реку вброд.

Местные жители рассказали, что дно водоема обследовали спасатели, волонтеры осматривали береговую линию. К сожалению, пока тело девочки найти не удалось.

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В Новосибирской области сезон отдыха у воды начался с массовой гибели людей. Чаще всего, как сообщают спасатели, взрослые люди гибнут из-за желания искупаться в нетрезвом состоянии.

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#Екатерина Боженович#Происшествия#Новосибирск#Поиск#Спасатели#Река#Искитим#Искитимский район#Очевидцы
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