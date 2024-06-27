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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 10:05

Тело утонувшей в Берди девочки обнаружено в Искитиме

Тело утонувшей в Берди девочки обнаружено в Искитиме

27 июня 2024, 09:45
Фото: 1MI
В Искитиме после трехдневных поисков обнаружили тело утонувшей 12-летней школьницы, сообщают очевидцы.

В Искитиме в реке Бердь обнаружено тело утонувшей во вторник, 25 июня, 12-летней школьницы. Напомним, не умеющий плавать ребенок пытался перейти реку вброд.

О страшной находке сообщили очевидцы. По их словам, тело утонувшей было найдено напротив местного ЖБИ-13, примерно в трех километрах от заброшенного пляжа, где ее последний раз видели подруги.

Жители Новосибирской области в соцсетях выражают соболезнования родным школьницы. Местные жители сообщают, что на опасном пляже все так же много отдыхающих, в том числе и детей.

В пресс-службе областной полиции информацию об обнаружении тела оперативно подтвердить не смогли.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Река#Искитим#Пляж#Бердь#Утонувшая
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