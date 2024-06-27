Тело утонувшей в Берди девочки обнаружено в Искитиме

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Искитиме в реке Бердь обнаружено тело утонувшей во вторник, 25 июня, 12-летней школьницы. Напомним, не умеющий плавать ребенок пытался перейти реку вброд.
О страшной находке сообщили очевидцы. По их словам, тело утонувшей было найдено напротив местного ЖБИ-13, примерно в трех километрах от заброшенного пляжа, где ее последний раз видели подруги.
Жители Новосибирской области в соцсетях выражают соболезнования родным школьницы. Местные жители сообщают, что на опасном пляже все так же много отдыхающих, в том числе и детей.
В пресс-службе областной полиции информацию об обнаружении тела оперативно подтвердить не смогли.