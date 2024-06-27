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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:46

Толпу кошек и горы мусора вывезли из квартиры новосибирской пенсионерки

Толпу кошек и горы мусора вывезли из квартиры новосибирской пенсионерки

27 июня 2024, 09:33
Фото: группа «Кот-в-дом»
На квартиру-помойку наткнулись волонтеры в Академгородке Новосибирска, когда пришли забирать котов у пожилой женщины, которая не смогла их больше содержать.

Кошек оказалось 20, но появились они не одновременно. Первую принесла женщине ее дочь, потом появился кот, и пушистые жители стали размножаться. Тревогу стала бить соседка, она забрала себе кормящую кошку с восемью котятами. Но действовать нужно было быстро. Сначала из квартиры вывезли мусор, его осилили несколько грузовиков.

Затем пришло время решать судьбу пушистых жителей. Кошки неохотно шли на руки, поэтому на помощь позвали ловца кошек Алексея Аникина из группы «Дикошарая бригада»). Он отметил, что при всей пугливости, кошки не выглядели истощенными, пишет Сибкрай.ru.

Организатором процесса выступила волонтер приюта «Наследие Бастет» и ярмарки-раздачи животных из приюта «День Хвоста» Анна. От изъятия до поиска нового дома кошек нужно стерилизовать, обследовать, «протравить» паразитов, вакцинировать. На это нужны немалые деньги.

«Если бы на пенсионерку обратили внимание до рождения последних десятерых котят, затраты времени, сил и денег были бы куда меньше», — сетует волонтер.

Эксперт посоветовала обращать внимание на одиноких стариков, которые выглядят неопрятно. Это означает, что им нужна помощь.

Фото: группа «Кот-в-дом»

Одну из кошек можно взять на передержку или насовсем. Также волонтеры будут рады финансовой помощи — все процедуры для животных оплачивают за счет фонда. Обращаться по телефону +7 913 474-13-91.

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#Алёна Рогонова#Общество#Коты#Квартира
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