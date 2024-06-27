Толпу кошек и горы мусора вывезли из квартиры новосибирской пенсионерки

Кошек оказалось 20, но появились они не одновременно. Первую принесла женщине ее дочь, потом появился кот, и пушистые жители стали размножаться. Тревогу стала бить соседка, она забрала себе кормящую кошку с восемью котятами. Но действовать нужно было быстро. Сначала из квартиры вывезли мусор, его осилили несколько грузовиков.