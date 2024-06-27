Украинские мошенники разводят новосибирских мужчин — что знать, чтобы не клюнуть

Мужчина делает заказ на сайте, с карты списывают деньги. Через какое-то время девушка заявляет, что планы изменились, и она не может прийти. Кавалер пытается вернуть деньги, заполняет форму, снова вбивая данные карты. Но оказывается, что сайт «завис». На самом деле за каждое обновление формы с карты списывают порцию денег. В итоге мужчина может лишиться нескольких десятков тысяч рублей. Дальше — только идти в полицию.