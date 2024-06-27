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Updated Сегодня, 06:50

В Кемеровской области в фуру врезался автобус с пассажирами из Новосибирска

В Кемеровской области в фуру врезался автобус с пассажирами из Новосибирска

27 июня 2024, 06:48
Фото: управление полиции по Кемеровской области
Междугородний автобус «Новосибирск-Кемерово» врезался в грузовик на трассе «Сибирь», сооющает пресс-служба МВД региона.

В Кемеровской области в четверг, 27 июня, пассажирский автобус из Новосибирска с 29 пассажирами врезался в стоящую на обочине фуру. В пресс-службе управления полиции по Кемеровской области сообщили о нескольких пострадавших, информация уточняется.

Пока известно, что в 8.40 утра 54-летний водитель автобуса Golden Dragon не успел затормозить перед грузовиком, остановившимся на трассе после сигнала регулировщика. Известно, что трасса сейчас ремонтируется.

Сейчас устанавливаются подробности дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: управление полиции по Кемеровской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Авария#Кемеровская область#Пассажиры#Golden Dragon
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