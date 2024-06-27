В Кемеровской области в фуру врезался автобус с пассажирами из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В Кемеровской области в четверг, 27 июня, пассажирский автобус из Новосибирска с 29 пассажирами врезался в стоящую на обочине фуру. В пресс-службе управления полиции по Кемеровской области сообщили о нескольких пострадавших, информация уточняется.
Пока известно, что в 8.40 утра 54-летний водитель автобуса Golden Dragon не успел затормозить перед грузовиком, остановившимся на трассе после сигнала регулировщика. Известно, что трасса сейчас ремонтируется.
Сейчас устанавливаются подробности дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.