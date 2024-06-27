В Кемеровской области в фуру врезался автобус с пассажирами из Новосибирска

В Кемеровской области в четверг, 27 июня, пассажирский автобус из Новосибирска с 29 пассажирами врезался в стоящую на обочине фуру. В пресс-службе управления полиции по Кемеровской области сообщили о нескольких пострадавших, информация уточняется.