В Модульбанке рассказали, как расплачиваться мобильным телефоном через NFC-модуль

В наши дни невозможно представить себе человека, который не пользовался бы мобильным телефоном. Смартфоны уже много лет являются неотъемлемой частью нашей жизни, помогая нам не только оставаться на связи, но и учиться, работать и развлекаться.

Не так давно мобильные телефоны начали активно использовать в качестве платежного инструмента — для осуществления оплаты через NFC. Near Field Communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, применение которой в смартфонах позволяет бесконтактно оплачивать товары и услуги, пишет newsnn.ru. Для приема оплаты через NFC необходимо обзавестись специальной сим-картой с поддержкой этой технологии, а также установить на устройстве мобильное приложение. Кроме самых очевидных преимуществ NFC-оплаты — удобства и скорости — она является безопасным методом проведения транзакций, так как данные передаются в зашифрованном виде. В Российской Федерации многие банки применяют NFC-технологии для предоставления клиентам возможности осуществлять бесконтактные платежи. В их числе Сбер, ВТБ и Альфа-Банк. Недавно к ним присоединился и российский Модульбанк, позиционирующий себя как бизнес-хаб с сервисами и ресурсами для развития компаний. В приложении ModulPay поддерживается прием оплаты банковскими картами через телефонный NFC-модуль. По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, полнофункциональный платежный сервис будет постоянно обновляться. Эксперт сообщил, что на сегодняшний день существует возможность работы с онлайн-кассой, а фискализация, интегрированная в общую систему, происходит автоматически. То есть использование NFC-технологии для осуществления платежей через мобильный телефон приобретает все большую популярность и обрастает дополнительными возможностями. Это удобно, быстро и безопасно, поэтому все больше людей выбирают именно этот метод оплаты своих покупок.