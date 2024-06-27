В Модульбанке рассказали, как расплачиваться мобильным телефоном через NFC-модуль

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Не так давно мобильные телефоны начали активно использовать в качестве платежного инструмента — для осуществления оплаты через NFC. Near Field Communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, применение которой в смартфонах позволяет бесконтактно оплачивать товары и услуги, пишет newsnn.ru.
Для приема оплаты через NFC необходимо обзавестись специальной сим-картой с поддержкой этой технологии, а также установить на устройстве мобильное приложение.
Кроме самых очевидных преимуществ NFC-оплаты — удобства и скорости — она является безопасным методом проведения транзакций, так как данные передаются в зашифрованном виде.
В Российской Федерации многие банки применяют NFC-технологии для предоставления клиентам возможности осуществлять бесконтактные платежи. В их числе Сбер, ВТБ и Альфа-Банк. Недавно к ним присоединился и российский Модульбанк, позиционирующий себя как бизнес-хаб с сервисами и ресурсами для развития компаний. В приложении ModulPay поддерживается прием оплаты банковскими картами через телефонный NFC-модуль.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, полнофункциональный платежный сервис будет постоянно обновляться. Эксперт сообщил, что на сегодняшний день существует возможность работы с онлайн-кассой, а фискализация, интегрированная в общую систему, происходит автоматически.
То есть использование NFC-технологии для осуществления платежей через мобильный телефон приобретает все большую популярность и обрастает дополнительными возможностями. Это удобно, быстро и безопасно, поэтому все больше людей выбирают именно этот метод оплаты своих покупок.