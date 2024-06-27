Вонь и логово алкашей — так ли хороши новостройки Советского района

В жилом комплексе есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. 1-комнатные площадью 35.3-43.1кв. м стоят от 3.9 до 4.7 млн рублей. Цена 2-комнатных площадью от 51.6 до 75 кв. м лежит в диапазоне от 5.3 до 8.5 млн рублей. Площадь 3-комнатных составляет от 75 до 88 кв. м и приобрести их можно по цене от 8.3 до 9.7 млн рублей.