Вонь и логово алкашей — так ли хороши новостройки Советского района

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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У многих новосибирцев Советский район ассоциируется с легендарным Академгородком. Жители «города» — так называют коренные обитатели научного центра остальной Новосибирск, подчеркивая разницу, приезжают сюда на выходных. Люди гуляют в Ботсаду, кормят уток в пруду на Золотодолинской, идут купаться на Обское водохранилище. «Город-лес», это одно из неформальных называний Академгородка, был построен «с нуля» в 60-е годы прошлого века по особому проекту и до сих пор сохранил очарование 4-5 этажной застройки, утопающей в зелени.
Во многом сохранить уникальный архитектурно-ландшафтный ансамбль удалось благодаря приданию ему в 2014 году статуса объекта культурного наследия. И тогда же формально впервые были установлены его границы. Охранный статус запрещает новое жилищное строительство на этой территории. Так что любые предложения застрощиков «новых квартир в Академгородке», который часто встречкаются в рекламе — изначальный обман. Что касается уровня цен в старом советском жилом фонде, то однокомнатную хрущевку в более-менее приличном состоянии сегодня можно купить за 5.5 — 6 млн рублей.
Однако Академгородок занимает меньшую часть района, единственного, территория которого захватывает оба берега Оби. Именно близость к реке и водохранилищу строительные компании рекламируют, как одно из достоинств. Часто упоминается хорошая экология района и обилие зелени. Посмотрим на несколько ЖК, реклама которых часто мелькает, с точки зрения аналитиков интернет-портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ). И поинтересуемся мнением людей, которые купили или собирались приобретать квартиры в этих новостройках.
8-этажный жилой комплекс расположен на улице Бульвар Молодежи, в так называемом микрорайоне Д. Застройщик, ООО «Д54 Эрнест», позиционирует его как жилье бизнес-класса. Дом сдан несколько месяцев назад. Свое название ЖК получил в наследство от магазина одежды, обуви и бытовых принадлежностей, на месте которого он построен.
«Домашний жилой комплекс „Эрнест“ расположен в тихом центре Академгородка с развитой городской инфраструктурой. Дом высотой всего 8 этажей сочетает в себе запоминающуюся яркую архитектуру и современные инженерные решения. В жилом комплексе „Эрнест“ многое предусмотрено для семей: закрытый двор для игр, спорта и отдыха, вместительные парковки для колясок, квартиры, спроектированные с акцентом на функциональность и уют, а также трехуровневая система безопасности», — говорится в описании ЖК на сайте застройщика.
Что касается расположения, тут застройщик откровенно лукавит. В границы Академгородка микрорайон Д не входит, и урбанистическая среда здесь никакого отношения к «городу-лесу» не имеет. Микрорайон в начале 60-х был застроен деревянными бараками и двухэтажными шлакоблочными домами, в которых жили строители Академгородка. Старую застройку постепенно сносят, и на ее месте возникают дома высотой от 17 до 25 этажей, на фоне которых «Эрнест» выглядит, как малоэтажное здание.
«Совершенно безумное строительство идет у нас, на узенькие улицы и старую коммунальную инфраструктуру „сажают“ эти огромные человейники, что просто парализует все движение по утрам и вечерам сейчас, выехать из микрорайона просто невозможно. Что будет дальше, с учетом запланированного очередного сноса „деревяшек“ и масштабной стройки, я даже представить боюсь», — рассказал редакции местный житель Сергей Ивушкин.
Низкий уровень транспортной доступности без перспектив его улучшения отмечает и ЕРЗ. К минусам ЖК ресурс относит наличие вокруг множества домов повышенной этажности. Эксперты профильного сайта обращают внимание на то, что это типичный пример уплотнительной точечной застройки, со всеми ее минусами, о части которых говорил выше Сергей Ивушкин.
В радиусе километра находятся три школы — общеобразовательные № 61 и 190 и элитный образовательный центр «Горностай». Все они давно переполнены, при этом никаких планов по возведению новых школ поблизости не существует.
Похожая ситуация и с детсадами. На весь микрорайон есть только один муниципальный детсад № 251, еще три открыты в соседнем микрорайоне Щ. Группы везде давно переполнены.
У покупателей квартир есть претензии к качеству строительства.
«Дом теплый. Но квартиры просто коммуналка. Кашлянул на первом этаже, услышали на последнем. Нужна шумоизоляция», — сообщает пользователь сервиса отзывов Яндекс Александр.
В комплексе представлены разные варианты жилья — от студий до 4-комнатных квартир. Студия площадью 28 кв. м стоит 5.3 млн рублей, 1-комнатную квартиру 35 кв.м можно приобрести за 8.5 млн рублей, 2-комнатная площадью 49 кв. м обойдется в 11.3 млн, 3-комнатные площадью 71 кв. м есть в продаже за 13 млн рублей. Площадь 4-комнатных квартир составляет 82 кв. м, но в открытой продаже их нет.
Жилой комплекс построен на левом берегу Оби, рядом с плотиной ГЭС. Состоит из трех корпусов высотой от 15 до 25 этажей. Строительство началось в 2014 году, сдача — середина 2022 года. Застройщик ООО «ТаГо» позиционирует квартиры здесь, как жилье эконом-класса.
Застройщик крайне скуп в описании своего предложения.
«Одно из главных преимуществ комплекса — это квартиры с красивым видом. Открыты продажи 1-, 2-, 3-комнатных квартир свободной планировки от 26,3 до 107 квадратных метров», — говорится в описании комплекса.
Эксперты ЕРЗ отмечают низкий уровень транспортной доступности ЖК без перспектив его улучшения, отсутствие поблизости крупных торговых центров, некачественную детскую площадку во дворе. Кроме того, на один лифт в подъезде приходится более 60 квартир, что создает серьезные неудобства жильцам. Отмечено и наличие источника неприятного запаха, однако ресурс застройщиков не поясняет, о чем идет речь.
Но из комментариев жильцов все становится понятно. Красивый вид на реку, как главный козырь застройщика, одновременно является и негативным фактором. Неприятный запах гниющих водорослей периодически приносит со стороны реки. Кроме того, покупатели квартир рассказывают, что летом их атакуют речные насекомые ручейники, они в огромном количестве облепляют весь дом и окна.
Серьезные претензии высказывают жильцы и к качеству строительства.
«Слышимость в квартирах просто ужас, ощущение что живешь не в собственной квартире, а в коммуналке. Слышно все, что происходит у соседей сверху, снизу, через стенку, и даже через этажи — разговоры, шум воды из крана и т. д. Межквартирные стены как будто из картона, для сравнения, у мамы квартира в Просторном на Южно-Чемском, так там слышимость в разы меньше. К сожалению, полное отсутствие звукоизоляции выяснилось уже после того как заселилась, надо было вместо ремонта (квартиры сдавались под самоотделку) делать полную звукоизоляцию стен, пола и потолка», — рассказывает Елена Кузнецова.
Кроме того, владельцы квартир говорят о неблагоустроенной придомовой территории и отсутствии комфортных спусков к реке.
Но больше всего претензий жильцы высказывают к своим соседям. Впервые за все время обзоров новостроек в разных районах города редакция Atas.Info сталкивается с таким количеством жалоб на людей, злоупотребляющих алкоголем.
«На каждой лавке сидят бухают и кидают окурки и мусор. Смотровая площадка уже давно не для жителей домов, туда стекается самый шлак района. От мерзотных алкашей, до отбитых подростков», — сообщает пользователь сервиса отзывов на Яндексе Иван Куриленко.
С соседом солидарен и пользователь сервиса 2GIS с ником Aleks Aleks.
«Жители дома разношерстные, либо молодые семьи с маленькими детьми, либо алкаши. Летом на лавочках под окнами и на смотровой площадке пьют и днём и ночью, спать с открытыми окнами невозможно», — рассказывает недовольный горожанин.
Пьющие люди мусорят и ломают электрощитки на лестничных клетках, иногда просто страшно заходить в подъезд, сетуют жильцы.
«Вечные алкаши во дворе, алкаши соседи, это логово алкашей!», — эмоционально резюмирует пользователь 2GIS Александр Доронин.
Что же касается социальной инфраструктуры, то в шаговой доступности от ЖК находятся две общеобразовательных школы, № 179 и 80, и в отличие от большинства случаев, с которыми мы сталкиваемся при обзоре новостроек, они не переполнены.
Нет проблем в микрорайоне и с детскими садами, в радиусе километра расположено три муниципальных центра для дошкольников — № 364 и два филиала детсада №165.
На расстоянии километра расположены взрослое и детское поликлинические отделения клинической больницы № 3.
В жилом комплексе есть студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Студии площадью от 23.6 до 30 кв. м выставлены на продажу в ценовом диапазоне от 3,25 до 3.85 млн рублей. Однокомнатные имеют площадь от 33 до 35.6 кв. м, стоимость от 3.95 до 4.2 млн рублей. Двухкомнатные представлены вариантами от 46.9 до 63.9 кв. м в ценовом диапазоне 5.3 — 6.8 млн рублей. Трехкомнатное жилье имеет площадь 77 кв. метров и стоит 8.4 млн рублей.
19-этажный ЖК на левом берегу, по адресу Часовая, 10. Застройщик «Роснефтегазстрой-Академинвест» сдал его в конце 2022 года. В рекламе использовался слоган «Семейный дом у Обского моря», жилье позиционировалось, как комфорт-класс.
«Удобная локация — все объекты рядом. Отличная экология и вид на реку Обь. В квартирах продуман каждый квадратный метр, чтобы можно было максимально эффективно обустроить пространство, создать красивый интерьер и с комфортом заниматься любимым делом», — говорится на официальном сайте застройщика.
ЕРЗ отмечает низкий уровень транспортной доступности без надежды на его улучшение, наличие источника шума — дом стоит непосредственно на оживленной улице. В качестве негативного фактора портал приводит и соседство с психдиспансером.
На один лифт в подъезде приходится более 60 квартир, есть претензии у экспертов и к экстерьеру ЖК.
«Повторяющиеся фасады, превращающие застройку в одинаково монотонную», — подчеркивает ресурс застройщиков.
ЖК является типичным примером уплотнительной точечной застройки, резюмирует ЕРЗ.
Как в предыдущем случае, красивый вид на Обь оборачивается проблемами для жильцов, которые жалуются на сильный ветер, который часто дует со стороны реки и водохранилища.
«Планировался комфорт-класс, были шикарные рендеры детской площадки (а у меня 2-е детей), холла с двухуровневым потолком и часами и прочими более мелкими деталями, которых по факту не оказалось. Вместо мраморной плитки на стенке короед, трубы открытым способом, отсутствие плитки на балконах (вроде обычную тротуарную начали класть), отсутствие видеонаблюдения, обещанного менеджером. Из позорного: вертикальная система отопления с открытыми трубами, один канал вентиляции на оба санузла, очень куцая детская площадка, проволочный дешманский забор, шлагбаум вместо ворот», — рассказывает Евгений Перевалов, который купил квартиру здесь еще на стадии котлована.
Его слова подтверждают и другие собственники квартир.
«Постигла участь неудачного времени жилой комплекс „Время“. Многие проектные планы по факту пришлось упрощать, чтобы влезть в бюджет, так как в ходе СВО цены на материалы выросли В целом дом неплохой, но очень много нюансов по поводу ровности стен, видеонаблюдения, низкого качество электропроводки и особенно придомовой территории», — констатирует Игорь Фьюжен.
Расположение ЖК трудно назвать удачным: с одной стороны он граничит с частным сектором, с другой окружен производственными корпусами и складскими помещениями.
В шаговой доступности расположены три школы, № 80, 165 и 179. Проблем с местами в этих образовательных учреждениях нет. Так же рядом находятся три филиала муниципального детсада № 165 и детсад № 364.
Расстояние до ближайшего поликлинического отделения городской клинической больницы № 3 — немногим более одного километра.
В жилом комплексе имеются студии, одно-, двух-, и трехкомнатные квартиры. Студии площадью от 28 до 30 кв. м стоят от 4.1 до 4.6 млн рублей, однокомнатные квартиры имеют площадь 27.9-41 кв. м и цена лежит в диапазоне 4.2 — 5.1 млн рублей, двухкомнатные предлагаются в вариантах от 47 до 63 кв. м по цене 5.3-6.9 млн, трехкомнатные от 60 до 72 кв. м в продаже от 5.9 до 7.3 млн рублей.
Жилой комплекс расположен вдоль улицы Благовещенская недалеко от микрорайона Нижняя Ельцовка, и состоит из 12 трех- и четырехэтажных домов класса комфорт, последний из которых был сдан в первом квартале 2024 года. В возведении домов участвовали три застройщика, ООО «Благовещенка», ООО «Февраль НСК» и ООО «Авалон».
«Жилой комплекс находится в зеленой локации Новосибирска, в окружении леса, имеется собственный водоем с утками. Отсутствие в жилом комплексе больших коммерческих и развлекательных центров, равно как и нахождение в стороне оживленных автомагистралей, дает спокойствие и уют. Это место идеально подходит для желающих жить в стороне от городского шума и суеты, наслаждаясь природой и чистым воздухом, при этом оставаясь в городе», — описывает преимущество ЖК сайт застройщика.
Действительно, это нетипичный для Новосибирска вариант малоэтажной застройки, да еще и расположенный в окружении леса.
Однако его расположение имеет и свои минусы. ЕРЗ отмечает низкий уровень транспортной доступности. До недавнего времени сюда вообще не ходил общественный транспорт, сейчас до ЖК продлили маршруты муниципальных автобусов 52 и 65. Но ходят они с большими интервалами.
«С виду прекрасный микрорайон, а в домах твориться ерунда полная, воду отключают чаще, чем в Ельцовке, вытяжка не тянет, снег убирают раз в зиму, про каток или футбольное поле вообще молчу. С фонтаном тоже творится что то непонятно, работает сам по себе», — рассказывает о жизни в Благовещенка пользователь сервиса fooby.ru с ником Кукушка.
Но в целом претензий к качеству строительства покупатели квартир не высказывают. Однако отмечают один негативный момент жизни на природе.
«На одного человека по 2-3 собаки и более. В лесу некуда наступить, запах — просто жесть. Особенно загадили лес в районе Благовещенской, 48 и по Садовому проезду. Очень жаль, что люди не ценят природу», — сетует Людмила Брусенко.
Крупный минус, подчеркивает ЕРЗ — отдаленность от объектов социальной инфраструктуры. В микрорайоне есть только два небольших продуктовых магазина и пекарня.
Ближайшая общеобразовательная школа № 102 расположена в трех километрах. Это единственное учебное заведение в бурно развивающемся микрорайоне Нижняя Ельцовка. Школа переполнена, кроме того, имеет много отрицательных отзывов о качестве образования. Средняя оценка пользователей сервиса 2GIS — 2.7 по пятибалльной шкале.
Не лучше обстоит дело и с дошкольным воспитанием. Два муниципальных детсада, № 18 и 426 находятся так же в Нижней Ельцовке, на расстоянии трех километров.
Там же и поликлиника № 14. Как и о школе, о качестве медицинской помощи здесь в сети очень много негативных отзывов. Средняя оценка пользователей 2GIS — 1.8 балла из 5 возможных.
В жилом комплексе есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. 1-комнатные площадью 35.3-43.1кв. м стоят от 3.9 до 4.7 млн рублей. Цена 2-комнатных площадью от 51.6 до 75 кв. м лежит в диапазоне от 5.3 до 8.5 млн рублей. Площадь 3-комнатных составляет от 75 до 88 кв. м и приобрести их можно по цене от 8.3 до 9.7 млн рублей.