За грязную воду из крана разрешили не платить новосибирцам

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2023 года суд постановил местным властям исправить ситуацию до 1 июня 2025 года. До этого момента потребители вправе требовать снижение платы за коммунальную услугу или вовсе отменить оплату до устранения проблемы. В случае отказа жители могут подать в суд на поставщика услуг. Для получения заключения они могут обратиться в Роспотребнадзор.