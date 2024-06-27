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За грязную воду из крана разрешили не платить новосибирцам

За грязную воду из крана разрешили не платить новосибирцам

27 июня 2024, 08:40
Фото: 1MI
Жители поселка Коченево жалуются, что вода настолько грязная, что ее нельзя не только пить, но и использовать в гигиенических целях. Что делать в такой ситуации, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2023 года суд постановил местным властям исправить ситуацию до 1 июня 2025 года. До этого момента потребители вправе требовать снижение платы за коммунальную услугу или вовсе отменить оплату до устранения проблемы. В случае отказа жители могут подать в суд на поставщика услуг. Для получения заключения они могут обратиться в Роспотребнадзор.

В администрации района заявили, что с 1950-х годов вода шла через водопровод из скважин без фильтров. За это время в трубах накопилась грязь, ситуацию не исправила даже новая водная станция. Рабочие регулярно чистят трубы, но проблему это не решает.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Вода#Роспотребнадзор#Чистая вода
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