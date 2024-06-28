1,6 миллиона рублей отсудил у скорой после смерти матери новосибирец

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Updated Сегодня, 02:52
Житель Новосибирска отсудил у скорой помощи 1,6 миллиона рублей, но в возбуждении уголовного дела ему отказали. Экспертиза показала, что пожилая женщина скончалась от одновременного действия нескольких лекарств.
Новосибирец вспоминает, что в тот вечер пенсионерка в очередной раз повздорила с шумными соседями: у нее резко поднялось давление и пришлось вызывать медиков. Мужчина утверждает, что ЭКГ не было сделано, хотя врачи настаивают на обратном.
В итоге женщине поставили несколько уколов и капельницу, от которой она пыталась отказаться, зная о побочных эффектах этого препарата. Но врачи настояли на своем. Через несколько минут у пенсионерки случился отек мозга и легких — она умерла.
В возбуждении уголовного дела было отказано, деньги мужчина отсудил по гражданскому иску. Но новосибирец со своим адвокатом намерен добиться возбуждения и уголовного дела, пишет КП-Новосибирск.