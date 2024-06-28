atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

1,6 миллиона рублей отсудил у скорой после смерти матери новосибирец

1,6 миллиона рублей отсудил у скорой после смерти матери новосибирец

28 июня 2024, 02:50
Фото: 1MI
Житель Новосибирска утверждает, что его пожилая мать умерла после введения лекарства с побочным эффектом.

Житель Новосибирска отсудил у скорой помощи 1,6 миллиона рублей, но в возбуждении уголовного дела ему отказали. Экспертиза показала, что пожилая женщина скончалась от одновременного действия нескольких лекарств.

Новосибирец вспоминает, что в тот вечер пенсионерка в очередной раз повздорила с шумными соседями: у нее резко поднялось давление и пришлось вызывать медиков. Мужчина утверждает, что ЭКГ не было сделано, хотя врачи настаивают на обратном.

В итоге женщине поставили несколько уколов и капельницу, от которой она пыталась отказаться, зная о побочных эффектах этого препарата. Но врачи настояли на своем. Через несколько минут у пенсионерки случился отек мозга и легких — она умерла.

В возбуждении уголовного дела было отказано, деньги мужчина отсудил по гражданскому иску. Но новосибирец со своим адвокатом намерен добиться возбуждения и уголовного дела, пишет КП-Новосибирск.

На мусорные контейнеры с мухами и крысами пожаловались жители окраины Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель НовосибирскаТело утонувшей в Берди девочки обнаружено в ИскитимеОбессилившего пловца вытащили из Оби в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Смерть#Лекарство#Пожилая женщина#ЭКГ
Подпишитесь
Гигантский гриб-головач нашли на обочине дороги новосибирцы
Сегодня, 01:28
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в июне в Новосибирске и других городах
Вчера, 13:39
Три человека подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска — кто они
Вчера, 12:28
Больше половины новосибирцев собираются купить квартиру в ближайшие 10 лет
Вчера, 11:35
Клещи лютуют в Новосибирской области — укушены больше 11 тысяч человек
Вчера, 11:20
Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска
Вчера, 11:07