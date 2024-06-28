20 продавцов-мигрантов с Хилка доставили в военкомат в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Новосибирске два десятка экс-мигрантов, получивших российские паспорта, отправлены в военкоматы для прохождения процедуры постановки на учет. В четверг, 27 июня, объектом внимания силовиков стал работающий в Ленинском районе Хилокский рынок.
В мероприятии приняли участие представители областного Следственного комитета из его военного отдела. Как рассказал один из участников рейда, документы удалось проверить примерно у полусотни обитателей рынка. Оказалось, что 20 из них проигнорировали требование о посещении военкомата.
По итогам прошлой недели в Новосибирской области на воинский учет встал 81 гражданин, четверо бывших мигрантов заключили контракт с министерством обороны, и семерых призвали на срочную службу, пишет VN.ru.