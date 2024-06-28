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20 продавцов-мигрантов с Хилка доставили в военкомат в Новосибирске

20 продавцов-мигрантов с Хилка доставили в военкомат в Новосибирске

28 июня 2024, 05:17
Фото: 1MI
В Новосибирске очередной рейд по поиску нарушителей миграционного законодательства прошел на Хилокском рынке.

В Новосибирске два десятка экс-мигрантов, получивших российские паспорта, отправлены в военкоматы для прохождения процедуры постановки на учет. В четверг, 27 июня, объектом внимания силовиков стал работающий в Ленинском районе Хилокский рынок.

В мероприятии приняли участие представители областного Следственного комитета из его военного отдела. Как рассказал один из участников рейда, документы удалось проверить примерно у полусотни обитателей рынка. Оказалось, что 20 из них проигнорировали требование о посещении военкомата.

По итогам прошлой недели в Новосибирской области на воинский учет встал 81 гражданин, четверо бывших мигрантов заключили контракт с министерством обороны, и семерых призвали на срочную службу, пишет VN.ru.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Хилокский рынок#Военкомат#Силовики#Рейд#Миграционное законодательство#Военный учет
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