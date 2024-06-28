30 лет на одном месте — за что водители мусоровозов в Новосибирске любят свою работу

Чистоты и порядка никто не замечает, но если мусорный бак во дворе полон — это видно сразу. Между тем мало кто задумывается, почему так происходит и сколько усилий стоит навести порядок в Новосибирске. Atas.info поговорил с опытными водителями МУП «САХ» о специфике их работы.

«Пришел еще в перестройку» Анатолий Портняков — один из опытнейших сотрудников муниципального предприятия «СпецАвтоХозяйство». Водитель спецтехники отметит в октябре 27 лет, как пришел в организацию. Говорит, что устраивался еще в перестройку, с работой тогда было тяжело, а «САХ» держался на плаву. «Меня брат перетянул в 1997 году. Я как устроился — так и работаю. Техника обновляется, зарплата нормальная, повышают, платят вовремя всегда, меня это устраивает», — сказал собеседник. Звание стабильного предприятия МУП сохраняет до сих пор. Анатолий Владимирович говорит, что доволен своей работой, но иногда ее омрачают досадные моменты. «Магазины и киоски с фруктами тащат мусор, у них своих баков нет, заваливают площадки отходами, и мы ничего сделать не можем. Торговые точки обязаны устанавливать свои баки, но у многих их нет. Из-за того, что многие баки стоят на высоких постаментах без скатов, приходится буквально тащить баки на себе, а зимой еще и по снегу, это под 100 килограмм». Анатолий Портняков Фото: МУП «САХ» По его словам, особенно тяжело приходится зимой — проезды практически не чистят. «В элитные дома, новостройки заезды очень сложные, в самом дальнем углу баки стоят, дворы забиты машинами, очень трудно заезжать. Наше дело — только вывозить, но приходится выполнять работу дворника, подбирать вокруг баков. При скатывании вываливается мусор, приходится его поднимать. Но мы обязаны вывести мусор. Здесь как бы и не наша вина, но работу мы должны делать», — делится Анатолий Портняков. Бывает, что заехать во двор физически не возможно, и вывоз мусора переносят на следующий день, сетует водитель. Отнимают время и новосибирские пробки. «Есть дворники, которые добросовестно выполняют свою работу, в таких дворах приятно убирать. А где месяцами нет дворников — там бардак, хоть ты что делай. Есть улицы, на которых такая ситуация несколько десятилетий: Бурденко, Мира». Удивительная особенность МУП «САХ» — здесь работают династиями. У Анатолия Владимировича на предприятии трудятся родные — племянник и двоюродный брат. Еще один двоюродный брат проработал здесь 25 лет и вышел на пенсию. «Почему семьями работаем? По-разному получается. Кто-то с дедами в детстве катался на мусоровозе, вырос — пришел в „САХ“, у самих уже сейчас внуки. Остаемся и работаем. А куда бегать?» — рассуждает собеседник. Бульдозеристы рассказали, как на самом деле тушат пожар на Левобережном полигоне Узнать подробнее «Я уже динозавр» Александр Неженцев работает в МУП «САХ» 38 лет. Водитель поливомоечной машины пришел на предприятие в начале 1980-х. Еще до работы в «САХ» талантливый автоэлектрик, Александр Александрович уехал в Саяногорск, заработал там квартиру, а после возвращения смог поменять ее в Новосибирске только на комнату. «Устроился, начал работать потихоньку. На разных машинах успел поработать. А потом — одному коллеге с электрикой помогу, другому. Руководство это прознало, я стал работать еще на полставки электриком, ремонтировал электрооборудование. Пришел и остался. Мусор полюбил (смеется. — Прим. ред.)». Александр Александрович вспоминает, как руководство помогло с жильем после переезда, и в целом отношения в коллективе сложились хорошие, хотя при нем сменились пять руководителей. Уверен: уважения к себе можно добиться только усердным трудом. «Глазок у меня красивых нет, только руки и любовь к работе», — говорит о себе водитель. Вспоминая прошедшие годы, он отмечает, что техника стала комфортнее, грузоподъемность больше, что позволяет эффективнее выполнять работу. Сейчас Александр Неженцев вышел на пенсию, но продолжает работать на Левобережном полигоне на поливомоечной машине. Активное участие принимал в тушении возгорания в мае. Трудовой династии у Александра Александровича не сложилось по простой причине. «У меня доченька, но если бы был сын — он бы уже работал в „САХе“», — признался собеседник. Александр Неженцев Фото: МУП «САХ» «Думал, что пришел на время» Павел Пахилко делает Новосибирск чище уже почти 30 лет. В разговоре с корреспондентом он признается: даже не думал, что его так «затянет». «Пришел после армии, устроился в „САХ“. Думал, что временно, а остался на 30 лет. Стал водителем мусоровоза, и работаю до сих пор. Почему остался? Понравилось, вот и остался. Всё привлекло: и коллектив хороший, и начальство», — делится Павел Николаевич. В маршрутном листе водителя мусоровоза — десятки адресов и два-три рейса за смену на полигон. Сейчас ему осталось два месяца до выхода на заслуженный отдых, но он не торопится расставаться с делом, к которому прикипел. «Если не выгонят — еще поработаю (смеется. — Прим. ред.)». Павел Пахилко, как и его коллеги, отмечает высокий уровень технического оснащения предприятия: «Техника новая пришла, всю старую списали». Родственники водителя тоже связаны с МУП «САХ». Павел Пахилко Фото: МУП «САХ» Муниципальное унитарное предприятие «СпецАвтоХозяйство» (МУП «САХ») — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ранее мы рассказывали о профессиональной династии Черкасовых, начало которой положено в 1936 году. Суммарно на членов семьи Черкасовых приходится 330 лет трудового стажа в МУП «САХ». Влад Черкасов стал героем театрального проекта режиссера Константина Богомолова. Читайте также: 50 тысяч обращений поступило от новосибирцев к МУП «САХ» в 2024 году Куда обращаться новосибирцам, если не вывозят мусор Назначен новый директор МУП «САХ» — им стал экс-руководитель СГК