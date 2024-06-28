4 млн по двум билетам выиграл в лотерею стример из Новосибирска

Занимающийся видеоблогерством и стримингом сибиряк покупает лотерейные билеты уже около десятка лет. В этот раз он приобрел несколько билетов с помощью мобильного приложения «Столото». Новость о выигрыше пришла за неделю до дня рождения жителя Новосибирска.