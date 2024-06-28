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4 млн по двум билетам выиграл в лотерею стример из Новосибирска

4 млн по двум билетам выиграл в лотерею стример из Новосибирска

28 июня 2024, 08:21
Фото: «Столото»
Житель Новосибирска Олег Тиханов выиграл деньги сразу по двум билетам одного тиража лотереи «Большое Спортлото», следует из сообщения организатора розыгрыша.

Житель Новосибирска Олег Тиханов выиграл почти четыре миллиона рублей сразу по двум билетам в одном тираже лотереи «Большое Спортлото». На первый счастливый билет выпал выигрыш в 3,8 миллиона, а на второй — примерно 100 тысяч рублей.

Занимающийся видеоблогерством и стримингом сибиряк покупает лотерейные билеты уже около десятка лет. В этот раз он приобрел несколько билетов с помощью мобильного приложения «Столото». Новость о выигрыше пришла за неделю до дня рождения жителя Новосибирска.

О своем небывалом везении Олег узнал глубокой ночью: он еле удержался от желания оповестить о выигрыше жену и своих друзей.

Выигранные деньги новосибирец решил потратить на покупку новой квартиры.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Лотерея#Выигрыш#Большое Спортлото#Олег Тиханов#Столото
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