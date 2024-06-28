4 млн по двум билетам выиграл в лотерею стример из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Житель Новосибирска Олег Тиханов выиграл почти четыре миллиона рублей сразу по двум билетам в одном тираже лотереи «Большое Спортлото». На первый счастливый билет выпал выигрыш в 3,8 миллиона, а на второй — примерно 100 тысяч рублей.
Занимающийся видеоблогерством и стримингом сибиряк покупает лотерейные билеты уже около десятка лет. В этот раз он приобрел несколько билетов с помощью мобильного приложения «Столото». Новость о выигрыше пришла за неделю до дня рождения жителя Новосибирска.
О своем небывалом везении Олег узнал глубокой ночью: он еле удержался от желания оповестить о выигрыше жену и своих друзей.
Выигранные деньги новосибирец решил потратить на покупку новой квартиры.