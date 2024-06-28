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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Ущерб от действий бухгалтера составил более 630 тысяч рублей

Бухгалтера-жилищника осудили за мошенничество в Новосибирской области

28 июня 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
Ущерб от действий бухгалтера составил более 630 тысяч рублей
Женщина начисляла себе неправомерно завышенную зарплату, следует из материалов Ордынского районного суда.

В Ордынском районе огласили приговор бывшему главному бухгалтеру предприятия ЖКХ в поселке Ирмень. Анну Гурьянову признали виновной в мошенничестве. В течение 2023 года она при начислении зарплаты вносила в платежные ведомости напротив своей фамилии суммы, превышающие установленные по штатному расписанию.

В результате она незаконно получила более 630 тысяч рублей, выяснилось в ходе судебного следствия. Все эти деньги она потратила на себя.

Гурьянову приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мошенничество#Приговор#Бухгалтерия
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