Бухгалтера-жилищника осудили за мошенничество в Новосибирской области

В Ордынском районе огласили приговор бывшему главному бухгалтеру предприятия ЖКХ в поселке Ирмень. Анну Гурьянову признали виновной в мошенничестве. В течение 2023 года она при начислении зарплаты вносила в платежные ведомости напротив своей фамилии суммы, превышающие установленные по штатному расписанию.