Бухгалтера-жилищника осудили за мошенничество в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Ордынском районе огласили приговор бывшему главному бухгалтеру предприятия ЖКХ в поселке Ирмень. Анну Гурьянову признали виновной в мошенничестве. В течение 2023 года она при начислении зарплаты вносила в платежные ведомости напротив своей фамилии суммы, превышающие установленные по штатному расписанию.
В результате она незаконно получила более 630 тысяч рублей, выяснилось в ходе судебного следствия. Все эти деньги она потратила на себя.
Гурьянову приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года.