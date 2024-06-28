Детские товары теперь в категории повышенного кешбэка Банка ДОМ. РФ

Банк ДОМ.РФ установил новые категории повышенного кешбэка на третий квартал 2024 года — с 1 июля по 30 сентября наши клиенты будут получать вознаграждение в размере 5% на детские товары, развлечения, а также рестораны и кафе.

Для держателей пакета услуг «Премиальный» предусмотрен кешбэк в размере 5% на развлечения, кафе, рестораны и АЗС. «Как банк, ориентированный на семейные ценности, мы стремимся поддерживать клиентов в важных аспектах семейной жизни и решили предложить новую категорию кешбэка — товары для детей. Мы успешно провели аналогичную акцию ко Дню защиты детей, увидели высокий спрос, рассматриваем возможность сделать ее одной из постоянных», — отметила директор Розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Дарья Морозова. С помощью карты Банка ДОМ.РФ клиенты быстро и без комиссии оплачивают услуги ЖКХ, сотовую связь, интернет, телевидение, а также налоги, штрафы и государственные услуги. Среди других преимуществ — возможность бесплатного обслуживания, мгновенные переводы по номеру телефона или карты, а также снятие наличных без комиссии в банкоматах России. Дополнительная плата не взимается при погашении кредитов и пополнении счета. Информация о действующих категориях для начисления повышенного вознаграждения доступна в мобильном приложении банка на платформах iOS и Android в разделе «Информация по карте». Подробнее узнать о преимуществах и условиях обслуживания карт можно на сайте Банка ДОМ.РФ по ссылке.