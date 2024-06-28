Дорогую светоотражающую разметку пластиком нанесут на новосибирских дорогах

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
В Новосибирске решили использовать новую разметку, а вернее, материал для нее. Обычно линии наносят краской, которая быстро стирается. В этот же сезон дорожники решили использовать термопластик.
Как уточнил мэр, пластик намного долговечнее. Также в составе есть светоотражающие элементы, что ценится на дорогах. По крайней мере, так обещает подрядчик.
Если же разметка будет по качеству плохой, то восстанавливать ее будут уже за свой счет. На работы выделят 125 млн рублей. Красить дороги будут ночью, а докрасить полосы планируется к концу лета. Наносить разметку начнут в местах, где происходит больше всего ДТП.