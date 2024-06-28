Дорогую светоотражающую разметку пластиком нанесут на новосибирских дорогах

Если же разметка будет по качеству плохой, то восстанавливать ее будут уже за свой счет. На работы выделят 125 млн рублей. Красить дороги будут ночью, а докрасить полосы планируется к концу лета. Наносить разметку начнут в местах, где происходит больше всего ДТП.