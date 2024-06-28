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Разметка стоит десятки миллионов

Дорогую светоотражающую разметку пластиком нанесут на новосибирских дорогах

28 июня 2024, 02:31
Фото: 1MI
Разметка стоит десятки миллионов

125 млн рублей потратят на дорожную разметку пластиком в Новосибирске

В Новосибирске нанесут новую разметку на дорогах: о том, во сколько это обойдется бюджету, рассказал мэр Максим Кудрявцев.

В Новосибирске решили использовать новую разметку, а вернее, материал для нее. Обычно линии наносят краской, которая быстро стирается. В этот же сезон дорожники решили использовать термопластик.

Как уточнил мэр, пластик намного долговечнее. Также в составе есть светоотражающие элементы, что ценится на дорогах. По крайней мере, так обещает подрядчик.

Если же разметка будет по качеству плохой, то восстанавливать ее будут уже за свой счет. На работы выделят 125 млн рублей. Красить дороги будут ночью, а докрасить полосы планируется к концу лета. Наносить разметку начнут в местах, где происходит больше всего ДТП.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Деньги#Асфальт#Подрядчик
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