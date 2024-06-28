Достали только труп: школьник утонул, купаясь в запрещенном месте в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
Все произошло в вечернее время 27 июня. На территории Советского районе есть место на береговой линии Бердского тупика, где категорически запрещено купаться людям. Там же стоят и соответствующие запрещающие таблички.
Однако в такую жару новосибирцы не думают о своей безопасности и продолжают идти в опасную воду. Так произошло и днем ранее. На воде пропал человек.
Спасатели достали только его бездыханное тело. Его искали с помощью эхолота и нашли в 70-ти метрах от берега. Погибшим оказался подросток. Ему всего 14 лет. Его тело передали полицейским.
Напомним, что 25 июня под Искитимом утонула 12-летняя школьница. Ее тело искали несколько дней и нашли.