atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Лучше использовать натуральные отпугивающие средства

Эффективный способ борьбы с комарами и мошкой раскрыли химики из Новосибирска

28 июня 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
Лучше использовать натуральные отпугивающие средства
Лучшей защитой от атак насекомых ученые считают натуральные репелленты, рассказали в Новосибирском государственном техническом университете.

Синтетические репелленты в баллончиках могут вызвать раздражение кожи, а в некоторых случаях даже обморок. Наиболее безопасны и эффективны натуральные средства, отпугивающие насекомых. Их использовали еще столетия назад.

В частности, комары не переносят вещества, выделяемые геранью. А ветки рябины и вовсе содержат вещества, убивающие мух и комаров. Различные эфирные масла отлично отпугивают мошек, но наносить их лучше на влажную кожу, рассказал доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ Евгений Турло.

Если же насекомые все-таки укусили, то облегчить зуд поможет слабый водный раствор пищевой соды. И не стоит забывать о традиционном недорогом средстве, вьетнамской мази «Звездочка», пишет «Российская газета».

Читайте также:
Эксперты объяснили нашествие комаров в НовосибирскеМошкара не дает жизни новосибирцам: ТОП-5 народных средств от мошкиКоллекцию насекомых продают в Новосибирске за 24 000 рублей
#Новосибирск#Ученые#Мошка#Комары#Репеллент
Подпишитесь
Разрез «Колыванский» хотят обанкротить в Новосибирской области
Сегодня, 06:19
За сдачу в аренду несуществующих квартир задержан житель Новосибирска
Сегодня, 05:55
Доллар упадет в два раза? Прогноз экспертов об обвале валюты
Сегодня, 05:07
«Баскетбольная семья» зарегистрирована во Дворце бракосочетаний Новосибирска
Сегодня, 04:22
В СИЗО оставили подозреваемого во взятках новосибирского депутата Украинцева
Сегодня, 03:15
Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска
Вчера, 11:07