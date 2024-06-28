Эффективный способ борьбы с комарами и мошкой раскрыли химики из Новосибирска

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Синтетические репелленты в баллончиках могут вызвать раздражение кожи, а в некоторых случаях даже обморок. Наиболее безопасны и эффективны натуральные средства, отпугивающие насекомых. Их использовали еще столетия назад.
В частности, комары не переносят вещества, выделяемые геранью. А ветки рябины и вовсе содержат вещества, убивающие мух и комаров. Различные эфирные масла отлично отпугивают мошек, но наносить их лучше на влажную кожу, рассказал доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ Евгений Турло.
Если же насекомые все-таки укусили, то облегчить зуд поможет слабый водный раствор пищевой соды. И не стоит забывать о традиционном недорогом средстве, вьетнамской мази «Звездочка», пишет «Российская газета».