ЭИСИ: россияне поддерживают изменения в налоговой реформе РФ

Posted 28 июня, 02:00
Published 28 июня, 02:00
Modified 28 июня, 02:02
Updated 28 июня, 02:02
По информации Центра исследования общественного мнения, более половины граждан знают о предстоящих изменениях в налоговой системе. Россияне уверены, что изменения сделают систему финансов и экономики более справедливой.
Валерий Федоров, возглавляющий Центр общественного мнения, сообщил, что большинство россиян поддерживают идею введения прогрессивной шкалы налогообложения и семейных выплат. Он также отметил широкую поддержку большей части инициатив правительства по налоговым изменениям.
Аналитик в сфере политики из Института социального маркетинга Виктор Потуремский согласен с позицией Центра общественного мнения. В первую очередь, изменения должны касаться богатых людей, считают опрошенные.
Директор ЭЦСИ, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по региональному развитию Дарья Кислицына подчеркнула, что регионы будут одними из главных выигравших от налоговой реформы. Президент предложил списать две трети кредитных долгов для регионов, чтобы освободившиеся средства были направлены на социальные нужды.
Участники обсуждения также отметили важность прозрачности расходования собранных налогов. Директор Центра политического анализа Павел Данилин упомянул успешный опыт использования налоговых средств на помощь детям, имеющим тяжелые заболевания.
В целом, изменения в налоговой системе будут способствовать уменьшению неравенства между людьми и увеличению инвестиций в экономику, пишет «Росбалт». Представители общественных организаций уже внесли свои предложения по улучшению реформы.
Структурные изменения в налоговой системе для физлиц выглядят следующим образом: