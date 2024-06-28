ЭИСИ: россияне поддерживают изменения в налоговой реформе РФ

Директор ЭЦСИ, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по региональному развитию Дарья Кислицына подчеркнула, что регионы будут одними из главных выигравших от налоговой реформы. Президент предложил списать две трети кредитных долгов для регионов, чтобы освободившиеся средства были направлены на социальные нужды.