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Published Сегодня, 01:28

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Грибы продолжают находить новосибирцы

Гигантский гриб-головач нашли на обочине дороги новосибирцы

28 июня 2024, 01:28
Фото: atas.info
Грибы продолжают находить новосибирцы
Жители Новосибирской области продолжают находить грибы: в соцсетях они поделились удачной находкой.

Сибирячка нашла на обочине большой гриб круглой формы. У него были впечатляющие размеры: практически с голову человека. Как оказалось, это был гриб-головач. Народ называет его дождевиком.

Важно помнить, что размер имеет значение. Дело в том, что несмотря на свои масштабы, этот гриб можно есть только совсем молодым. Далее в пищу он не пригоден.

Фото: «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024»

А вот еще один большой гриб, который новосибирцы нашли на собственном огороде. Размеры впечатляют, особенно после проливного ливня.

Фото: «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024»
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Природа#Находка#Грибники
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