Гигантский гриб-головач нашли на обочине дороги новосибирцы

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Сибирячка нашла на обочине большой гриб круглой формы. У него были впечатляющие размеры: практически с голову человека. Как оказалось, это был гриб-головач. Народ называет его дождевиком.
Важно помнить, что размер имеет значение. Дело в том, что несмотря на свои масштабы, этот гриб можно есть только совсем молодым. Далее в пищу он не пригоден.
А вот еще один большой гриб, который новосибирцы нашли на собственном огороде. Размеры впечатляют, особенно после проливного ливня.