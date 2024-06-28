«Грибы выжгло солнце»: на неудачное начало лета жалуются жители Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Новосибирской области грибники уже устали ожидать начала активного роста грибов в лесах региона. Пока в ближайших перспективах у них лишь сбор дикой земляники, которая должна поспеть через неделю.
О своих неудачах и надеждах сибиряки пишут в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск». Например, Александр Деменков в пятницу, 28 июня провел в лесу в окрестностях села Спирино Ордынского района полтора часа, но ничего не нашел.
«Прокатился сегодня утром до Спирино ради любопытства. Грибов нет. Вообще ни намёка на слой. Останавливался в разных местах. В бору не сухо, под ногами не хрустит. На дорогах лужи, песок пропитан влагой. Дожди явно были очень хорошие несколько дней назад. Земляника спеет потихоньку. Красота, свежий воздух, людей нет вообще… как и грибов», — констатирует печальный факт Александр.
Надежда Лобанова комментирует фото коллеги по увлечению: - «Красота! А говорите грибов нет — вон сыроежка на фото!) После сыроежек обычно появляются мухоморы пантерные, а потом уже всякие благородные грибы».
Константин Зеленцов рассказал об обстановке в Искитимском районе. В лесу он оказался в надежде найти подосиновики.
«В очередной раз разведка по подосиновикам. Проехал четыре околка: в двух были, а в двух пусто, по прежнему их количество не увеличивается. Червивых не было, но качество не очень, и на тонкой ноге. Видимо, жаркая погода даёт о себе знать.
Всем добра и удачной охоты!!!», — написал мужчина.
Абсолютно все побывавшие в лесу сибиряки рассказывают о небывалом количестве комаров и иных кровососущих. Для лесных прогулок они советуют пользоваться рефтамидом, к которому «дикие» комары не привыкли.
Грибники Новосибирской области сходятся во мнении, что грибы «выжгло солнце», но в тоже время успокаивают друг друга и желают терпения. Впереди еще два месяца лета и целая осень.