Идеи child-free намерены приравнять к экстремизму — рассказываем, в чем причина

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В России идет работа над законопроектом, запрещающим распространение идеи child-free, то есть сознательного отказа от рождения детей. Об этом на юридическом форуме в Санкт-Петербурге заявил заместитель главы министерства юстиции страны Всеволод Вуколов.
Чиновник назвал философию child-free «экстремистской идеологией». По его информации, соответствующие документы в Госдуме уже готовятся. Перед рассмотрением законопроекта будет организовано его широкое обсуждение с авторитетными экспертами.
Тем не менее, общество пока не понимает, что же на самом деле будет запрещено с принятием закона. Многие граждане уверены в том, что это никак не поспособствует повышению рождаемости в стране, а вот права человека ограничит.
Правозащитники не понимают, почему мужчины могут законным образом не ходить в армию, а женщины будут обязаны рожать без всяких оговорок. Некоторые эксперты предполагают, что все разговоры о запрете child-free — не более чем попытка заработать политический капитал в год семьи.
По подсчетам ученых, сейчас около 13% населения планеты не могут иметь детей по причине плохого здоровья, пишут «Новые Известия».