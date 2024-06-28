Как будет работать общественный транспорт на День города в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
После окончания мероприятий горожане смогут добраться до метро и в отдаленные районы на муниципальном транспорте. Он отправится в 22 часа от остановки «Метро Спортивная».
По левому берегу транспорт будет идти, как обычно.
Автобусы:
— № 6 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Затулинский ж/м“;
— № 28 Парк «Арена» — конечный остановочный пункт «Пригородный простор»;
— № 39 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Микрорайон „Чистая Слобода“.
Троллейбусы:
— № 7 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Станиславский ж/м“;
— № 8 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Затулинский ж/м“.
Автобус №5 при движении по левому берегу немного изменит свой маршрут:
— № 5 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Ватутина, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Ул. Дюканова“.
На правый берег транспорт будет ходить без изменений.
Автобусы:
— № 5 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Поселок Северный“;
— № 6 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Ул. Амбулаторная“;
— № 39 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Ул. Тюленина“.
Троллейбусы:
— № 7 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Ул. Лазурная“;
— № 8 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „ТЭЦ-5“.
Некоторые маршруты будут откорректированы.
Автобусы:
— № 13 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „ЖК „Северная корона“;
— № 18 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Ключ-Камышенское плато“;
— № 28 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Ул. Тюленина“;
— № 95 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Цветущая Плющиха“;
— № 97 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Цветущая Плющиха“;
— № 98 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, далее по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Ботанический ж/м“.
Троллейбус:
— № 5 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, далее по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Микрорайон „Стрижи“.
Ранее метрополитен объявил, что будет работать дольше в День города.