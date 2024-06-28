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Как будет работать общественный транспорт на День города в Новосибирске

Как будет работать общественный транспорт на День города в Новосибирске

28 июня 2024, 08:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В выходные, 29 и 30 июня, Новосибирск будет отмечать 131-летие, запланирована широкая праздничная программа, поэтому запустят дополнительные единицы автобусов и троллейбусов, рассказали в пресс-центре мэрии города.

После окончания мероприятий горожане смогут добраться до метро и в отдаленные районы на муниципальном транспорте. Он отправится в 22 часа от остановки «Метро Спортивная».

По левому берегу транспорт будет идти, как обычно.

Автобусы:

— № 6 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Затулинский ж/м“;

— № 28 Парк «Арена» — конечный остановочный пункт «Пригородный простор»;

— № 39 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Микрорайон „Чистая Слобода“.

Троллейбусы:

— № 7 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Станиславский ж/м“;

— № 8 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Затулинский ж/м“.

Автобус №5 при движении по левому берегу немного изменит свой маршрут:

— № 5 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Ватутина, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Ул. Дюканова“.

Полная программа Дня города-2024 в Новосибирске: расписание на 29 и 30 июня
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На правый берег транспорт будет ходить без изменений.

Автобусы:

— № 5 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Поселок Северный“;

— № 6 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Ул. Амбулаторная“;

— № 39 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Ул. Тюленина“.

Троллейбусы:

— № 7 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „Ул. Лазурная“;

— № 8 «Парк „Арена“ — конечный остановочный пункт „ТЭЦ-5“.

Некоторые маршруты будут откорректированы.

Автобусы:

— № 13 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „ЖК „Северная корона“;

— № 18 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Ключ-Камышенское плато“;

— № 28 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Ул. Тюленина“;

— № 95 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Фрунзе, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Цветущая Плющиха“;

— № 97 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, далее — по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Цветущая Плющиха“;

— № 98 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, далее по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Ботанический ж/м“.

Троллейбус:

— № 5 «Парк „Арена“, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, далее по действующей схеме до конечного остановочного пункта „Микрорайон „Стрижи“.

Ранее метрополитен объявил, что будет работать дольше в День города.

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