Комик из Новосибирска Сатир спародировал скандального кинетика Шишкина

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Тренер по кинетическому имиджу и эксперт по невербальным коммуникациям Валентин Шишкин получил широкую известность после вирусных роликов в стиле «Мы не служим стакану, это сервисное действие» и «Чья это проблема? Стакана или ваша?». В своих видео автор учит, как стать статусным человеком, который вызывает уважение. Зрители разделились на два лагеря. Кто-то считает его за гуру и с удовольствием посещает его семинары, а кто-то изливает желчь в комментариях, иронизируя над пафосной манерой ментора и его стремлении говорить серьезно о простых вещах.
В своем новом видео Шабельников решил присоединиться ко вторым, изобразив манеру разговора Шишкина и доведя предмет обсуждений до абсурда. Предлагаем оценить, насколько удачной вышла пародия.
Одним из предметов советов со стороны эксперта стало ковыряние в носу.
«Каждое наше движение говорит о нашем внутреннем состоянии. Даже такие простые вещи, как, например, ковыряние в носу. Это всегда вялый, неуверенный палец. Подглядывание по сторонам — а вдруг кто увидит? Пусть увидят. Пусть они знают, что ты уверен. Я покажу. Уверенная рука, прямой палец, согнутый, уверенный локоть. И незамедлительно, четко отправляемся в нос. Я смотрю в глаза собеседнику, я ничего не боюсь, я ничего не стесняюсь», — говорит Шабельников в образе Шишкина.
Как утверждают разоблачители, ранее Шишкин носил другую фамилию — Рогачев. В 2004 году он якобы был учредителем детского модельного агентства в Нижнем Новгороде. В отношении руководства которого было возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституции и изготовлении порнографических материалов несовершеннолетних.