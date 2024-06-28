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Комик из Новосибирска Сатир спародировал скандального кинетика Шишкина

Комик из Новосибирска Сатир спародировал скандального кинетика Шишкина

28 июня 2024, 09:06
Фото: YouTube, соцсети
Новосибирский комик Сатир (Илья Шабельников) явно отслеживает тенденции и делает пародии на ярких персонажей. Новым объектом перевоплощения стал эксперт по кинетике Валентин Шишкин.

Кто такой Валентин Шишкин

Тренер по кинетическому имиджу и эксперт по невербальным коммуникациям Валентин Шишкин получил широкую известность после вирусных роликов в стиле «Мы не служим стакану, это сервисное действие» и «Чья это проблема? Стакана или ваша?». В своих видео автор учит, как стать статусным человеком, который вызывает уважение. Зрители разделились на два лагеря. Кто-то считает его за гуру и с удовольствием посещает его семинары, а кто-то изливает желчь в комментариях, иронизируя над пафосной манерой ментора и его стремлении говорить серьезно о простых вещах.

В своем новом видео Шабельников решил присоединиться ко вторым, изобразив манеру разговора Шишкина и доведя предмет обсуждений до абсурда. Предлагаем оценить, насколько удачной вышла пародия.

Видео: YouTube

Одним из предметов советов со стороны эксперта стало ковыряние в носу.

«Каждое наше движение говорит о нашем внутреннем состоянии. Даже такие простые вещи, как, например, ковыряние в носу. Это всегда вялый, неуверенный палец. Подглядывание по сторонам — а вдруг кто увидит? Пусть увидят. Пусть они знают, что ты уверен. Я покажу. Уверенная рука, прямой палец, согнутый, уверенный локоть. И незамедлительно, четко отправляемся в нос. Я смотрю в глаза собеседнику, я ничего не боюсь, я ничего не стесняюсь», — говорит Шабельников в образе Шишкина.
Видео: YouTube, соцсети

Скандал вокруг Валентина Шишкина

Как утверждают разоблачители, ранее Шишкин носил другую фамилию — Рогачев. В 2004 году он якобы был учредителем детского модельного агентства в Нижнем Новгороде. В отношении руководства которого было возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституции и изготовлении порнографических материалов несовершеннолетних.

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