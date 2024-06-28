Комик из Новосибирска Сатир спародировал скандального кинетика Шишкина

Тренер по кинетическому имиджу и эксперт по невербальным коммуникациям Валентин Шишкин получил широкую известность после вирусных роликов в стиле «Мы не служим стакану, это сервисное действие» и «Чья это проблема? Стакана или ваша?». В своих видео автор учит, как стать статусным человеком, который вызывает уважение. Зрители разделились на два лагеря. Кто-то считает его за гуру и с удовольствием посещает его семинары, а кто-то изливает желчь в комментариях, иронизируя над пафосной манерой ментора и его стремлении говорить серьезно о простых вещах.