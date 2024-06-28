Москва готовится поделиться передовым опытом городского развития на ММФ стран БРИКС

ММФ стран БРИКС — это уникальная возможность для городов и муниципалитетов выйти на новый уровень взаимодействия, обменяться лучшими практиками и запустить совместные проекты, направленные на повышение качества жизни горожан и обеспечение устойчивого развития. Сергей Черёмин подчеркнул, что к участию в форуме приглашаются все партнеры Москвы, число которых превышает 100, а также представители бизнес-сообщества. Мероприятие станет важной вехой в истории сотрудничества наших стран на муниципальном уровне и послужит примером для других городов и регионов мира.