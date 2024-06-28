Москва готовится поделиться передовым опытом городского развития на ММФ стран БРИКС

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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О предстоящем событии рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин на пресс-конференции, прошедшей 11 июня в ТАСС.
По словам Сергея Черёмина, форум обещает стать одной из самых представительных площадок для диалога и обмена опытом между городами и муниципалитетами стран БРИКС. Ожидается внушительный состав участников в лице делегаций из всех субъектов Российской Федерации, а также представителей более 200 городов из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ, который позволит обсудить актуальные вопросы развития городов и наметить новые векторы сотрудничества, способствующие повышению качества жизни горожан и устойчивому развитию муниципалитетов.
Деловая программа форума будет включать в себя широкий спектр мероприятий, среди которых презентации экспертов, панельные дискуссии, круглые столы и встречи с партнерами. Участники обсудят вопросы развития муниципальной инфраструктуры, социальной сферы, внедрения инновационных технологий, обеспечения экологической безопасности, а также затронут темы образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.
Москва, являясь одним из признанных лидеров среди мегаполисов стран БРИКС по многим показателям, готова поделиться своим уникальным опытом и достижениями в области городского развития. В 2022 году ООН Хабитат присвоила российской столице первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и пятое место по уровню оказания государственных услуг, а в 2023 году Москва была названа лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню развития инновационного пространства.
ММФ стран БРИКС — это уникальная возможность для городов и муниципалитетов выйти на новый уровень взаимодействия, обменяться лучшими практиками и запустить совместные проекты, направленные на повышение качества жизни горожан и обеспечение устойчивого развития. Сергей Черёмин подчеркнул, что к участию в форуме приглашаются все партнеры Москвы, число которых превышает 100, а также представители бизнес-сообщества. Мероприятие станет важной вехой в истории сотрудничества наших стран на муниципальном уровне и послужит примером для других городов и регионов мира.
Участники пресс-конференции напомнили, что Международный муниципальный форум стран БРИКС уже зарекомендовал себя как надежная площадка для обмена передовым опытом, выстраивания дипломатических связей и взаимовыгодного сотрудничества. В прошлом году Москва принимала активное участие в организации аналогичного мероприятия в Санкт-Петербурге, где состоялись многочисленные дискуссии, встречи с экспертами, подписание соглашений о сотрудничестве, а также была организована выставка.