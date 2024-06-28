Надоедливая жара не отпустит: погода на выходные 29 и 30 июня в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
«Западно-Сибирский гидрометцентр» передает жару до +33…+35 в субботу, 29 июня. Причем не будет никаких осадков. В воскресенье, 30 июня воздух прогреется до +29…+33. При этом ожидаются дожди и грозы в дневное время.
Gismeteo сообщает, что 29 июня станет самым жарким днем. Максимально потеплеет до +34. Ночью будет +21. Ясно, без осадков. А вот 30 июня температура спадет до +29 днем. Ждите небольшие дожди с грозами.
World-weather прогнозирует утром в субботу +23, днем +32. В воскресенье ночью будет +24, а днем +28. Будет немного пасмурно.