Надоедливая жара не отпустит: погода на выходные 29 и 30 июня в Новосибирске

«Западно-Сибирский гидрометцентр» передает жару до +33…+35 в субботу, 29 июня. Причем не будет никаких осадков. В воскресенье, 30 июня воздух прогреется до +29…+33. При этом ожидаются дожди и грозы в дневное время.