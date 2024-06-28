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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

В такую жару только купаться

Надоедливая жара не отпустит: погода на выходные 29 и 30 июня в Новосибирске

28 июня 2024, 03:05
Фото: Изображение Midjourney
В такую жару только купаться

Жара до +34 сохранится в Новосибирске на выходных 29 и 30 июня

Новосибирск не отпускает жара: погодные сервисы представили новый прогноз.

«Западно-Сибирский гидрометцентр» передает жару до +33…+35 в субботу, 29 июня. Причем не будет никаких осадков. В воскресенье, 30 июня воздух прогреется до +29…+33. При этом ожидаются дожди и грозы в дневное время.

Будет жаркоБудет жарко
Будет жарко
Фото: meteo-nso.ru

Gismeteo сообщает, что 29 июня станет самым жарким днем. Максимально потеплеет до +34. Ночью будет +21. Ясно, без осадков. А вот 30 июня температура спадет до +29 днем. Ждите небольшие дожди с грозами.

В воскресенье станет не так жаркоВ воскресенье станет не так жарко
В воскресенье станет не так жарко

World-weather прогнозирует утром в субботу +23, днем +32. В воскресенье ночью будет +24, а днем +28. Будет немного пасмурно.

В воскресенье не будет так жаркоВ воскресенье не будет так жарко
В воскресенье не будет так жарко
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