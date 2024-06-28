Новосибирская область и Беларусь: новые направления научно-технологической кооперации

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Published Сегодня, 11:43
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Updated Сегодня, 11:45
28 июня Андрей Травников принял участие во встрече Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации.
Андрей Травников представил участникам встречи опыт инновационного, технологического, научного сотрудничества Новосибирской области и Республики Беларусь.
«В октябре прошлого года был обновлён план совместных фундаментальных и прикладных исследований между Сибирским отделением Российской академии наук и Национальной академией наук Республики Беларусь. Он включает пять основных направлений: инновационный агропромышленный комплекс, импортозамещение физико-технических и химических технологий, перспективные биотехнологии и беспилотные авиационные системы. Но не только учёные и академические институты участвуют в развитии научно- технологической кооперации. Очень много примеров сотрудничества между нашими предприятиями, инновационными компаниями. Известный пример успеха — сотрудничество компаний „Сибэлектропривод“ и БелАЗ», — подчеркнул глава региона.
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова отметила высокий научный потенциал Новосибирской области и поблагодарила Губернатора Андрея Травникова за развитие сотрудничества в инновационной сфере.
В рамках встречи состоялось подписание Плана мероприятий на 2024–2026 годы по реализации Соглашения между Правительством Новосибирской области (Российская Федерация) и Могилёвским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной отраслях.