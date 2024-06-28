Новосибирская область и Беларусь: новые направления научно-технологической кооперации

В рамках встречи состоялось подписание Плана мероприятий на 2024–2026 годы по реализации Соглашения между Правительством Новосибирской области (Российская Федерация) и Могилёвским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной отраслях.