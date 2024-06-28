Новые векторы международного сотрудничества в условиях глобальных перемен

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Три ключевых мероприятия форума были посвящены этой теме: Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), панельная дискуссия «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей» и бизнес-диалог «Россия — Индия».
Первой состоялась панельная дискуссия «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей», входе которой участники обсудили роль дипломатии городов в современных условиях. Министр Правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черёмин отметил значимость межрегиональных связей для глобального сотрудничества. Москва, являясь одним из крупнейших макрорегионов Евразии и мира, активно инвестирует в развитие инфраструктуры и социальной сферы, занимая лидирующие позиции в международных рейтингах.
Сергей Черёмин поделился успешным опытом сотрудничества с партнерами из Белоруссии, Китая, Филиппин, Алжира, Казахстана, Узбекистана и Турции, подчеркнув, что дипломатия городов помогает в преодолении политических барьеров.
На Региональном консультативном форуме «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего» руководитель ДВМС обратил внимание на принципы устойчивого развития во всех сферах городского управления. Он рассказал, что Москва успешно диверсифицирует источники поступления в бюджет и сохраняет его практически в бездефицитном состоянии, при этом направляя значительные средства на развитие городской среды.
Заключительное мероприятие, в котором принял участие департамент, был посвящен обсуждению ключевых направлений сотрудничества и перспектив их развития между Россией и Индией. Основной тезис диалога заключаются в необходимости продолжения всестороннего сотрудничества. Важной задачей остается определение новых перспективных товаров для взаимодействия. Индия готова увеличить экспорт в Россию, особенно фармацевтических и сельскохозяйственных продуктов, а также количество совместных предприятий.