Новые векторы международного сотрудничества в условиях глобальных перемен

На Региональном консультативном форуме «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего» руководитель ДВМС обратил внимание на принципы устойчивого развития во всех сферах городского управления. Он рассказал, что Москва успешно диверсифицирует источники поступления в бюджет и сохраняет его практически в бездефицитном состоянии, при этом направляя значительные средства на развитие городской среды.