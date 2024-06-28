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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Льготную ипотеку отменят

Отмена льготной ипотеки: что ждет рынок недвижимости после 1 июля 2024

28 июня 2024, 07:53
Фото: atas.info
Льготную ипотеку отменят
В настоящее время отмечается оживленный спрос на жилищную недвижимость, связанный с завершением масштабной льготной программы ипотечного кредитования для новостроек. Что изменится в кредитовании с 1 июля 2024?

Отмена льготной ипотеки

Каждый второй человек, который рассматривает или планирует покупку жилья, задается вопросом о том, что произойдет на рынке новостроек и как изменятся ставки и цены с начала июля.

Массовая льготная программа ипотеки стартовала в России в 2020 году как способ поддержки строительной сферы во время пандемии и являлась стимулом для продаж новых домов. По окончании этой программы можно ожидать снижение спроса на жильё с государственной поддержкой, но снижения цен на первичном рынке жилья точно не предвидится.

Льготную ипотеку отменят в июлеЛьготную ипотеку отменят в июле
Льготную ипотеку отменят в июле
Фото: 1MI

Отмена массовой льготной ипотеки приведёт к переориентации акцентов с массовости на увеличение конкретных адресных программ кредитования. Например:

  • Продление до 2030 года семейной ипотеки со ставкой 6% сохранится только для семей с детьми до 6 лет и семей из малых городов.
  • Действует программа для Айти специалистов до конца года, но условия могут измениться.
  • С 1 августа будет запущена льготная программа для преподавателей колледжей.

Возможно, банки вместе с застройщиками запустят программы с субсидированием ставок, где можно будет взять ипотеку с определённой ставкой либо через удорожание, либо на определённый срок. Также возможно развитие беспроцентной рассрочки или траншевой ипотеки, которые приобретут ещё большую популярность с 1 июля. Траншевая ипотека — это удобный способ кредитования, позволяющий брать кредит частями на несколько этапов. Клиент оплачивает проценты с каждого транша, что в итоге приводит к меньшей переплате.

Ожидать резкого снижения цен на жильё не стоит, так как на рост цен влияют не только льготная ипотека, но и другие факторы, такие как стоимость строительных материалов, финансирование проектов и сокращение предложений на рынке, информирует союз застройщиков.

Застройщик работает на количество покупателейЗастройщик работает на количество покупателей
Застройщик работает на количество покупателей
Фото: 1MI

Последствия отмены ипотеки с господдержкой

Планируется новый вариант ипотечного кредитования, который будет ориентирован на более узкий круг лиц. Эксперты по недвижимости считают, что программа будет распространяться на вторичное жилье с целью помощи населению, а не застройщикам, как это происходит в настоящее время.

Новая программа ипотеки с государственной поддержкой будет доступна для семей с двумя и более детьми, медиков, учителей, работников сельского хозяйства, инженеров и молодых специалистов.

Какие последствия принесет отмена ипотеки с государственной поддержкой для россиян? Риелторы предполагают временное затишье на рынке недвижимости. Застройщики скорее всего не снизят цены, даже при уменьшении числа сделок и объемов продаж.

По мнению экспертов, объем выданных ипотечных кредитов в 2024 году уменьшится примерно на 30% и вернется к уровню 2015 года, когда количество сделок составляло всего около 5,4 трлн рублей.

Однако есть и позитивные моменты. Снижение доступности ипотеки в конечном итоге скажется положительно на рынке недвижимости. Государство все равно будет способствовать обеспечению жильем нуждающихся граждан, особенно семей с детьми.

Кроме того, улучшится качество строящегося жилья. Застройщики перестанут стремиться к количеству покупателей и не будут массово строить малопродаваемые студии.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Банки#Россия#Ипотека#Все материалы авторов#Покупатели#Застройщики
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