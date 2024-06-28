Отмена льготной ипотеки: что ждет рынок недвижимости после 1 июля 2024

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Каждый второй человек, который рассматривает или планирует покупку жилья, задается вопросом о том, что произойдет на рынке новостроек и как изменятся ставки и цены с начала июля.
Массовая льготная программа ипотеки стартовала в России в 2020 году как способ поддержки строительной сферы во время пандемии и являлась стимулом для продаж новых домов. По окончании этой программы можно ожидать снижение спроса на жильё с государственной поддержкой, но снижения цен на первичном рынке жилья точно не предвидится.
Отмена массовой льготной ипотеки приведёт к переориентации акцентов с массовости на увеличение конкретных адресных программ кредитования. Например:
Возможно, банки вместе с застройщиками запустят программы с субсидированием ставок, где можно будет взять ипотеку с определённой ставкой либо через удорожание, либо на определённый срок. Также возможно развитие беспроцентной рассрочки или траншевой ипотеки, которые приобретут ещё большую популярность с 1 июля. Траншевая ипотека — это удобный способ кредитования, позволяющий брать кредит частями на несколько этапов. Клиент оплачивает проценты с каждого транша, что в итоге приводит к меньшей переплате.
Ожидать резкого снижения цен на жильё не стоит, так как на рост цен влияют не только льготная ипотека, но и другие факторы, такие как стоимость строительных материалов, финансирование проектов и сокращение предложений на рынке, информирует союз застройщиков.
Планируется новый вариант ипотечного кредитования, который будет ориентирован на более узкий круг лиц. Эксперты по недвижимости считают, что программа будет распространяться на вторичное жилье с целью помощи населению, а не застройщикам, как это происходит в настоящее время.
Новая программа ипотеки с государственной поддержкой будет доступна для семей с двумя и более детьми, медиков, учителей, работников сельского хозяйства, инженеров и молодых специалистов.
Какие последствия принесет отмена ипотеки с государственной поддержкой для россиян? Риелторы предполагают временное затишье на рынке недвижимости. Застройщики скорее всего не снизят цены, даже при уменьшении числа сделок и объемов продаж.
По мнению экспертов, объем выданных ипотечных кредитов в 2024 году уменьшится примерно на 30% и вернется к уровню 2015 года, когда количество сделок составляло всего около 5,4 трлн рублей.
Однако есть и позитивные моменты. Снижение доступности ипотеки в конечном итоге скажется положительно на рынке недвижимости. Государство все равно будет способствовать обеспечению жильем нуждающихся граждан, особенно семей с детьми.
Кроме того, улучшится качество строящегося жилья. Застройщики перестанут стремиться к количеству покупателей и не будут массово строить малопродаваемые студии.