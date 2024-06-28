Отмена льготной ипотеки: что ждет рынок недвижимости после 1 июля 2024

Возможно, банки вместе с застройщиками запустят программы с субсидированием ставок, где можно будет взять ипотеку с определённой ставкой либо через удорожание, либо на определённый срок. Также возможно развитие беспроцентной рассрочки или траншевой ипотеки, которые приобретут ещё большую популярность с 1 июля. Траншевая ипотека — это удобный способ кредитования, позволяющий брать кредит частями на несколько этапов. Клиент оплачивает проценты с каждого транша, что в итоге приводит к меньшей переплате.