Почему купить билет на поезд так сложно: лайфхаки и советы пассажирам

— На сайте появилось несколько билетов и зависло. Через 10 минут остались только единичные билеты. Пока я заполняла форму, снова все зависло. Еще 20 минут — все стоит. А затем билетов нет. Я ругалась без умолку. В итоге пришлось отправиться к кассам и приобрести билеты там. Кассир сообщил, что на эти сайты нельзя полагаться. Они выпускают билеты поштучно, и пусть деритесь как хотите, — делится один из путешественников.