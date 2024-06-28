Почему купить билет на поезд так сложно: лайфхаки и советы пассажирам

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
С каждым годом становится все сложнее купить билет на поезд, особенно если речь идет о направлении к Черному морю. В 2024 году ситуация стала критической: билеты на эти поезда раскупают моментально. Здесь влияет то, что южные аэропорты не работают, а турагентства активно закупают билеты. Как быть обычному путешественнику?
На первый взгляд, покупка билетов на сайте РЖД должна быть простой. Если вы планируете поездку на поезде, важно помнить, что билеты начинают продаваться за 90 дней до даты отправления. Но есть подвох: время начала продаж зависит от пункта отправления.
Иногда, когда множество людей одновременно старается купить билеты, сайт РЖД или приложение могут работать медленно или зависать. Это случается из-за большого потока пользователей, пытающихся зайти на сайт одновременно. Если вам не удается приобрести билет онлайн, не отчаивайтесь! Всегда можно отправиться на вокзал лично.
Раннее вставание и постоянный мониторинг
Покупка билетов в ранние утренние часы, особенно по выходным, может принести пользу. Почему? Потому что многие меняют свои планы в последний момент, зачастую ночью. Из-за этого билеты, которые были распроданы, могут снова стать доступными до 5 утра.
— На сайте появилось несколько билетов и зависло. Через 10 минут остались только единичные билеты. Пока я заполняла форму, снова все зависло. Еще 20 минут — все стоит. А затем билетов нет. Я ругалась без умолку. В итоге пришлось отправиться к кассам и приобрести билеты там. Кассир сообщил, что на эти сайты нельзя полагаться. Они выпускают билеты поштучно, и пусть деритесь как хотите, — делится один из путешественников.
Использование функции отслеживания билетов: на различных сайтах продажи билетов, например, РЖД или tutu.ru, имеется функция, которая позволяет следить за наличием билетов на нужный вам маршрут. По мере появления мест вы получите уведомление. Это особенно удобно, когда ищете билеты на очень популярный поезд, где места могут быть раскуплены моментально. Важно помнить, что скорость обновления информации о наличии билетов может различаться на разных сайтах, поэтому лучше почитайте отзывы туристов и мониторьте не один сайт.