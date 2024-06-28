atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Как легко купить билет

Почему купить билет на поезд так сложно: лайфхаки и советы пассажирам

28 июня 2024, 09:08
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Как легко купить билет
Приобретение железнодорожных билетов через мобильное приложение РЖД во время отпуска может быть сложной задачей. Почему так происходит и какие уловки используют жители страны для того, чтобы достать себе билет? Разберемся подробнее.

С каждым годом становится все сложнее купить билет на поезд, особенно если речь идет о направлении к Черному морю. В 2024 году ситуация стала критической: билеты на эти поезда раскупают моментально. Здесь влияет то, что южные аэропорты не работают, а турагентства активно закупают билеты. Как быть обычному путешественнику?

 

Проблемы, возникающие при приобретении билетов на сайте РЖД

На первый взгляд, покупка билетов на сайте РЖД должна быть простой. Если вы планируете поездку на поезде, важно помнить, что билеты начинают продаваться за 90 дней до даты отправления. Но есть подвох: время начала продаж зависит от пункта отправления.

Иногда, когда множество людей одновременно старается купить билеты, сайт РЖД или приложение могут работать медленно или зависать. Это случается из-за большого потока пользователей, пытающихся зайти на сайт одновременно. Если вам не удается приобрести билет онлайн, не отчаивайтесь! Всегда можно отправиться на вокзал лично.

Есть свои хитрости покупки билетовЕсть свои хитрости покупки билетов
Есть свои хитрости покупки билетов
Фото: atas.info

Советы и хитрости для покупки билетов

Раннее вставание и постоянный мониторинг

Покупка билетов в ранние утренние часы, особенно по выходным, может принести пользу. Почему? Потому что многие меняют свои планы в последний момент, зачастую ночью. Из-за этого билеты, которые были распроданы, могут снова стать доступными до 5 утра.

  • Раннее начало дня дает вам преимущество перед другими покупателями.

— На сайте появилось несколько билетов и зависло. Через 10 минут остались только единичные билеты. Пока я заполняла форму, снова все зависло. Еще 20 минут — все стоит. А затем билетов нет. Я ругалась без умолку. В итоге пришлось отправиться к кассам и приобрести билеты там. Кассир сообщил, что на эти сайты нельзя полагаться. Они выпускают билеты поштучно, и пусть деритесь как хотите, — делится один из путешественников.

 

  • Функции отслеживания

Использование функции отслеживания билетов: на различных сайтах продажи билетов, например, РЖД или tutu.ru, имеется функция, которая позволяет следить за наличием билетов на нужный вам маршрут. По мере появления мест вы получите уведомление. Это особенно удобно, когда ищете билеты на очень популярный поезд, где места могут быть раскуплены моментально. Важно помнить, что скорость обновления информации о наличии билетов может различаться на разных сайтах, поэтому лучше почитайте отзывы туристов и мониторьте не один сайт.

Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей воды
Узнать подробнее
Читайте также:
Доллар упадет в два раза? Прогноз экспертов об обвале валютыКондитеры в Новосибирске создали съедобную версию железнодорожного вокзала
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Туризм#Скидки#Путешествия#Поездки#РЖД#Акции#Отпуск#Все материалы авторов#Продажа билетов
Подпишитесь
Разрез «Колыванский» хотят обанкротить в Новосибирской области
Сегодня, 06:19
За сдачу в аренду несуществующих квартир задержан житель Новосибирска
Сегодня, 05:55
Доллар упадет в два раза? Прогноз экспертов об обвале валюты
Сегодня, 05:07
«Баскетбольная семья» зарегистрирована во Дворце бракосочетаний Новосибирска
Сегодня, 04:22
В СИЗО оставили подозреваемого во взятках новосибирского депутата Украинцева
Сегодня, 03:15
Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска
Вчера, 11:07