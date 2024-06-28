Сибирский кольцевой источник фотонов начнет работать под Новосибирском в 2026 году

Бухтияров заявил, что со следующего года на СКИФ будут приглашаться умеющие работать на подобных установках пользователи. Именно с их помощью и планируется решить проблему с настройкой. А после начала полноценной эксплуатации желающих воспользоваться СКИФом будут отбирать по конкурсу.