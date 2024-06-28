Сибирский кольцевой источник фотонов начнет работать под Новосибирском в 2026 году

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Промышленная эксплуатация Сибирского кольцевого источника фотонов должна начаться в 2026 году. По словам руководителя Института Катализа Академгородка Валерия Бухтиярова, возведение важного для развития российской науки объекта в наукограде Кольцово должны завершить в нынешнем году. Затем специалисты приступят к настройке оборудования.
Напомним, по первоначальным планам синхротрон должен был начать работу в конце 2023 года, однако в начале июня, по оценкам побывавшего на стройке прокурора столицы Сибири Романа Сивака, готовность объекта составляла лишь 40%.
Бухтияров заявил, что со следующего года на СКИФ будут приглашаться умеющие работать на подобных установках пользователи. Именно с их помощью и планируется решить проблему с настройкой. А после начала полноценной эксплуатации желающих воспользоваться СКИФом будут отбирать по конкурсу.
Кроме того, ученый заявил, что сотрудники Института ядерной физики начнут собирать оборудование СКИФА по мере готовности соответствующих помещений, не ожидая сдачи всего объекта.