atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Сибирский кольцевой источник фотонов начнет работать под Новосибирском в 2026 году

Сибирский кольцевой источник фотонов начнет работать под Новосибирском в 2026 году

28 июня 2024, 09:24
Фото: srf-skif.ru
В 2026 году под Новосибирском начнется промышленная эксплуатация Сибирского кольцевого источника фотонов, сообщил директор Института катализа Валерий Бухтияров.

Промышленная эксплуатация Сибирского кольцевого источника фотонов должна начаться в 2026 году. По словам руководителя Института Катализа Академгородка Валерия Бухтиярова, возведение важного для развития российской науки объекта в наукограде Кольцово должны завершить в нынешнем году. Затем специалисты приступят к настройке оборудования.

Напомним, по первоначальным планам синхротрон должен был начать работу в конце 2023 года, однако в начале июня, по оценкам побывавшего на стройке прокурора столицы Сибири Романа Сивака, готовность объекта составляла лишь 40%.

Бухтияров заявил, что со следующего года на СКИФ будут приглашаться умеющие работать на подобных установках пользователи. Именно с их помощью и планируется решить проблему с настройкой. А после начала полноценной эксплуатации желающих воспользоваться СКИФом будут отбирать по конкурсу.

Кроме того, ученый заявил, что сотрудники Института ядерной физики начнут собирать оборудование СКИФА по мере готовности соответствующих помещений, не ожидая сдачи всего объекта.

На мусорные контейнеры с мухами и крысами пожаловались жители окраины Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Тело утонувшей в Берди девочки обнаружено в ИскитимеСмартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель НовосибирскаОбессилившего пловца вытащили из Оби в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Общество#Наука#Академгородок#Кольцово#Институт катализа#Синхротрон
Подпишитесь
Разрез «Колыванский» хотят обанкротить в Новосибирской области
Сегодня, 06:19
За сдачу в аренду несуществующих квартир задержан житель Новосибирска
Сегодня, 05:55
Доллар упадет в два раза? Прогноз экспертов об обвале валюты
Сегодня, 05:07
«Баскетбольная семья» зарегистрирована во Дворце бракосочетаний Новосибирска
Сегодня, 04:22
В СИЗО оставили подозреваемого во взятках новосибирского депутата Украинцева
Сегодня, 03:15
Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска
Вчера, 11:07