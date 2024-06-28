Средняя сумма кредита на строительство дома составляет 5,7 млн рублей

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Появляется необходимость в развитии новых механизмов покупки недвижимости. Все чаще россияне предпочитают использовать при строительстве дома механизм эскроу-счетов, который позволяет разместить денежные средства на счете безопасных расчетов. Они будут раскрыты только после сдачи объекта подрядчиком. Таким образом, пока деньги клиента находятся на эскроу-счетах, подрядчики строят дом, используя заемные средства банка в соответствии с этапностью возведения объекта.
По мнению экспертов, механизм эскроу позволяет строителям получить надежный источник финансирования, а заказчику дома защитить свои средства, если подрядчик окажется ненадежным. Прозрачность и надежность схемы использования эскроу-счетов при строительстве индивидуальных домов с привлечением подрядчика способны укрепить доверие граждан к строительному сектору.
Инструмент эскроу-счета при строительстве индивидуальных домов работает также, как в случае с многоквартирными домами. Деньги покупателя дома являются его непосредственной страховкой, заказчик дома имеет возможность вернуть средства. При этом важно отметить, что в современных реалиях не сдать объект практически невозможно, так как ненадежный подрядчик с нестабильным финансовым положением не сможет получить банковское финансирование.
«С начала года предприятия МСП получили лимиты на сумму более 3 млрд рублей. Сейчас подрядные организации активно осваивают выделенное финансирование. Как правило, на первый этап строительства дома выделяется 30% от его стоимости. Использование инструмента финансирования банка открывает для подрядчиков возможность привлечения большего числа клиентов — физических лиц, которые стремятся сделать свои расчеты максимально безопасными.», — рассказала руководитель подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.
По ее словам, сейчас активное подключение подрядчиков к инструменту финансирования демонстрируют такие города, как Тольятти, Самара, Новосибирск, Москва, Челябинск и Тюмень.