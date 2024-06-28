«В 2025 году не будет» — в Новосибирске депутаты оценили стройку четвертого моста

В четверг, 28 июня, на стройплощадке четвертого моста через Обь прошла встреча представителей руководства федерального и регионального подразделений группы «ВИС», депутатов горсовета Новосибирска и представителей ГКУ «Мост». По итогам переговоров и увиденного, у депутата Александра Бурмистрова сложилось впечатление, что «в 2025 году моста законченного и введенного в эксплуатацию не будет».