«В 2025 году не будет» — в Новосибирске депутаты оценили стройку четвертого моста

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В четверг, 28 июня, на стройплощадке четвертого моста через Обь прошла встреча представителей руководства федерального и регионального подразделений группы «ВИС», депутатов горсовета Новосибирска и представителей ГКУ «Мост». По итогам переговоров и увиденного, у депутата Александра Бурмистрова сложилось впечатление, что «в 2025 году моста законченного и введенного в эксплуатацию не будет».
Речь идет в первую очередь, о финансировании работ. Чтобы выделять концессионеру новые средства, он должен отчитаться о расходовании ранее полученных денег.
«Прямого и внятного ответа на вопрос, когда конкретно будет предоставлен необходимый отчет, от представителей „ВИС“ услышать не удалось», — говорит Бурмистров.
Что касается готовности отдельных участков, то правобережная развязка почти готова, на самом мосту монтируются опоры освещения. С определенной долей уверенности можно говорить, что в скором времени транспортная ситуация на площади Будагова улучшится, рассказал Atas.Info Александр Бурмистров.
На левобережной части стройки ситуация хуже. Практически полностью готов только один из двух тоннелей под железнодорожной насыпью.
«Второй тоннель между площадью Труда и площадью Энергетиков „завис“. В лучшем случае, к следующему году будут реальные подвижки», — считает депутат.
На текущей момент на стройке, по оценке руководителя ГКУ «Мост» Юрия Алексеевского, заняты около 250 рабочих, привлеченных непосредственно концессионером, еще около 100 человек — сотрудники подрядных организаций. В то время, как для поддержания необходимого темпа работ необходимо задействовать 500-600 рабочих.
По словам представителей ГК «ВИС» активизировать строительство мешает отсутствие средств.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за нарушения условий концессионного соглашения Федеральная антимонопольная служба отказалась продлевать сроки строительства моста.
«В первой декаде этого же месяца будет подано повторное обращение в ФАС России с просьбой согласовать дополнительное соглашение к концессионному соглашению о продлении сроков строительства. Дорожная карта дальнейших действий согласована сторонами проекта», — заявили сегодня в пресс-службе «ВИС».
Строительство моста, проезд по которому будет платным, идет с 2018 года в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, подписанном между группой «ВИС» и правительством Новосибирской области. Согласно первоначальным планам, мост должен был быть сдан в конце 2022 года.