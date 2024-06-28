atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Украинцев под стражей

В СИЗО оставили подозреваемого во взятках новосибирского депутата Украинцева

28 июня 2024, 03:15
Фото: Новосибирский областной суд
Украинцев под стражей
До конца следующего месяца в СИЗО пробудет депутат из Новосибирска Игорь Украинцев, подозреваемый во взятках, передают в областном суде.

Народный избранник в Горсовет, а также один из экс-кандидатов в мэры Игорь Украинцев сейчас под арестом. Его подозревают в получении взяток, которые якобы ему давал один из застройщиков. В деле фигурирует сумма в три миллиона рублей.

Предполагается, что депутату давали взятку, чтобы тот не передавал журналистам определенный компромат, а также уделял особое внимание застройщику при обсуждении в Горсовете, когда там поднимались вопросы строительной отрасли.

Вскрылось все в мае текущего года. Украинцева арестовали до 29 июля 2024. Обжаловать это решение ему не удалось. Адвокаты добивались домашнего ареста, однако суд был не непреклонен — депутат пробудет в СИЗО.

Ложным доносом считает основание для задержания Украинцева коллега в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиняемого во взятке новосибирского депутата Игоря Украинцева поместили в СИЗОПоявились подробности задержания за взятки депутата Украинцева в НовосибирскеВо взятке подозревают депутата Горсовета Новосибирска Игоря Украинцева
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Сизо#Арест#Игорь Украинцев
Подпишитесь
Гигантский гриб-головач нашли на обочине дороги новосибирцы
Сегодня, 01:28
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в июне в Новосибирске и других городах
Вчера, 13:39
Три человека подали документы на довыборы в горсовет Новосибирска — кто они
Вчера, 12:28
Больше половины новосибирцев собираются купить квартиру в ближайшие 10 лет
Вчера, 11:35
Клещи лютуют в Новосибирской области — укушены больше 11 тысяч человек
Вчера, 11:20
Смартфон за 145 тысяч похитил в салоне молодой житель Новосибирска
Вчера, 11:07