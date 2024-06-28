В СИЗО оставили подозреваемого во взятках новосибирского депутата Украинцева

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Народный избранник в Горсовет, а также один из экс-кандидатов в мэры Игорь Украинцев сейчас под арестом. Его подозревают в получении взяток, которые якобы ему давал один из застройщиков. В деле фигурирует сумма в три миллиона рублей.
Предполагается, что депутату давали взятку, чтобы тот не передавал журналистам определенный компромат, а также уделял особое внимание застройщику при обсуждении в Горсовете, когда там поднимались вопросы строительной отрасли.
Вскрылось все в мае текущего года. Украинцева арестовали до 29 июля 2024. Обжаловать это решение ему не удалось. Адвокаты добивались домашнего ареста, однако суд был не непреклонен — депутат пробудет в СИЗО.