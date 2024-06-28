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Вода из-под земли затопила Первомайский сквер в Новосибирске

Вода из-под земли затопила Первомайский сквер в Новосибирске

28 июня 2024, 03:31
Фото: Юрий Фомиченко/atas.info
В центре Новосибирска из канализационного люка забил фонтанчик, подтопивший Первомайский сквер.

В центре Новосибирска вечером в четверг, 27 июня, из люка в пяти метрах от фонтана в Первомайском сквере внезапно забила вода. Напомним, мэрия отказалась от требования неустойки с подрядчика за срыв сроков реконструкции сквера.

По наблюдениям журналиста Atas.Info, вода пошла примерно около 20 часов вечера. Фонтанчик высотой около пяти сантиметров быстро образовал обширную лужу на только что уложенной плитке.

Как рассказал Atas.Info глава муниципального предприятия Горфонтан Валерий Науменко, это уже второй подобный случай, и связан он с ремонтом фонтана «Мишка», находящемся совсем рядом.

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Чиновник предположил, что виноват подрядчик. «Месяц назад уже такое было, просто в дождь никто ничего не заметил. С „Мишкой“ неграмотные люди работают, в прошлый раз они лестницей сбили задвижку, сейчас, скорее всего что-то похожее. Я в отпуске, до меня только ночью дозвонились, я тут же приказал выключить фонтан», — рассказал Науменко.
Фото: Юрий Фомиченко/atas.info

За пару часов вода успела основательно размыть устраиваемую в углу сквера у улицы Максима Горького клумбу. Сейчас фонтан в Первомайском сквере отключен, чему изнывающие от многодневной жары новосибирцы совсем не рады.

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