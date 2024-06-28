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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Юного мошенника из Красноярска будут судить в Новосибирской области

Юного мошенника из Красноярска будут судить в Новосибирской области

28 июня 2024, 10:02
Фото: 1MI
В суде Мошковского района рассмотрят уголовное дело по обвинению 17-летнего красноярца в интернет-мошенничестве, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Мошковском районе Новосибирской области состоится суд над 17-летним обманщиком из Красноярска, сумевшем выманить у доверчивых жителей России около 120 тысяч рублей. Молодого человека обвиняют в мошенничестве: если суд его вину признает, он может отправиться в колонию на срок до пяти лет.

Как следует из материалов уголовного дела, парень публиковал на различных интернет-площадках объявления о продаже автомобилей. Клюнувшим на заманчивое предложения людям, он сообщал о необходимости сделать небольшую предоплату.

До своего разоблачения красноярец сумел обмануть восемь человек, проживающих в самых разных регионах России, в том числе и под Новосибирском, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Интернет#Мошенничество#Прокуратура#Автомобили#Красноярск
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