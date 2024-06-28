Юного мошенника из Красноярска будут судить в Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области состоится суд над 17-летним обманщиком из Красноярска, сумевшем выманить у доверчивых жителей России около 120 тысяч рублей. Молодого человека обвиняют в мошенничестве: если суд его вину признает, он может отправиться в колонию на срок до пяти лет.