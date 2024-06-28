Юного мошенника из Красноярска будут судить в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В Мошковском районе Новосибирской области состоится суд над 17-летним обманщиком из Красноярска, сумевшем выманить у доверчивых жителей России около 120 тысяч рублей. Молодого человека обвиняют в мошенничестве: если суд его вину признает, он может отправиться в колонию на срок до пяти лет.
Как следует из материалов уголовного дела, парень публиковал на различных интернет-площадках объявления о продаже автомобилей. Клюнувшим на заманчивое предложения людям, он сообщал о необходимости сделать небольшую предоплату.
До своего разоблачения красноярец сумел обмануть восемь человек, проживающих в самых разных регионах России, в том числе и под Новосибирском, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.