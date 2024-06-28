Зонтичные поручительства КМСП привлекли в приграничные регионы более 13 млрд рублей

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Уточним, что речь идет о таких регионах, как Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская, Брянская области, а также Крым и Севастополь, сообщает ТАСС.
Как сообщил зампредседателя Правительства России Александр Новак, для малых и средних предприятий Крыма, Севастополя и приграничных областей Корпорация МСП запустила специальные «зонтичные» поручительства с повышенным уровнем покрытия. Эта мера была предпринята с целью простимулировать банки на более активное кредитование предпринимателей. Новак рассказал, что приграничные субъекты России привлекли по «зонтичному» механизму 10,4 миллиарда рублей, а предприниматели Крыма и Севастополя — 2,9 миллиарда рублей.
Самое большое количество кредитов в приграничных регионах под поручительства Корпорации МСП получили представители сферы обрабатывающих производств, строительства и сельского хозяйства. В Крыму в топ отраслей вошли строительство, гостиничный бизнес, сфера общепита и обрабатывающих производств.
«МСП заключили более 800 кредитных договоров с использованием спецлимита „зонтичных“ поручительств. В Крыму и Севастополе аналогичный показатель превышает 530», — рассказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Поддержка малого и среднего бизнеса приграничных субъектов стала одной из тем встречи председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем. По итогам встречи корпорации было поручено обеспечить местных предпринимателей необходимыми инструментами для поддержания и развития своего бизнеса.
Исаевич отметил, что по количеству полученных кредитов и объему привлеченного по «зонтичному» механизму финансирования лидируют представители микробизнеса. Их доля в приграничных субъектах составляет 6,3 миллиарда рублей и 680 договоров, в Крыму и Севастополе — это более 2,1 миллиарда рублей и около 500 договоров.
Напомним, что в начале этого года Корпорация МСП предоставила спецлимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования представителей малого и среднего бизнеса в приграничных регионах, Крыму и Севастополе. Поручительства КМСП покрывают до 50% от общего размера кредита. При этом получить заемные средства могут даже предприниматели, у которых отсутствует залоговое имущество. Размер поручительства может быть до 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет. Данный инструмент был запущен по поручению главы государства в 2021 году. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».