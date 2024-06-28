Зонтичные поручительства КМСП привлекли в приграничные регионы более 13 млрд рублей

Напомним, что в начале этого года Корпорация МСП предоставила спецлимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования представителей малого и среднего бизнеса в приграничных регионах, Крыму и Севастополе. Поручительства КМСП покрывают до 50% от общего размера кредита. При этом получить заемные средства могут даже предприниматели, у которых отсутствует залоговое имущество. Размер поручительства может быть до 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет. Данный инструмент был запущен по поручению главы государства в 2021 году. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».