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Автобусное сообщение между Академгородком и аэропортом упразднили в 2005 году

Автобус из Академгородка в аэропорт Толмачево запустят в Новосибирске

29 июня 2024, 08:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Автобусное сообщение между Академгородком и аэропортом упразднили в 2005 году
Региональные власти решили возродить маршрут № 108, следует из сообщения министерства транспорта Новосибирской области.

Автобусный маршрут № 108 сообщением Академгородок-аэропорт Толмачево начнет регулярную работу в понедельник, 1июля, сообщается на сайте регионального Минтранса. Рейсы будут отправляться с остановки «Морской проспект», следовать по проспекту Лаврентьева, далее через Шлюз и дамбу ГЭС, по Советскому шоссе и Пирогова до Хилокской и далее через город Обь до воздушной гавани.

Обслуживать маршрут будут две машины «среднего класса», говорится в сообщении. Стоимость проезда будет составлять 70 рублей. Подробно изучить расписание движения можно здесь.

Ранее Минтранс проводил на своем сайте опрос, большинство участников которого высказались за восстановление прямого автобусного сообщения между научным центром и аэропортом.

Муниципальный автобусный маршрут № 108 был ликвидирован в 2005 году, после закрытия городского пассажирского транспортного предприятия № 3, которое его обслуживало.

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#Транспорт#Новосибирск#Академгородок#Автобус#Аэропорт Толмачево
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