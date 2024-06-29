Автобус из Академгородка в аэропорт Толмачево запустят в Новосибирске

Автобусный маршрут № 108 сообщением Академгородок-аэропорт Толмачево начнет регулярную работу в понедельник, 1июля, сообщается на сайте регионального Минтранса. Рейсы будут отправляться с остановки «Морской проспект», следовать по проспекту Лаврентьева, далее через Шлюз и дамбу ГЭС, по Советскому шоссе и Пирогова до Хилокской и далее через город Обь до воздушной гавани.