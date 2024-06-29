Бывший мэр Новосибирска Локоть получил почетную грамоту из рук губернатора

Напомним, коммунист Анатолий Локоть возглавил мэрию в 2014 году, победив на выборах ставленника «Единой России» Владимира Знаткова. Второй раз был избран на этот пост в 2019 году. Тогда, согласно договоренностям с губернатором Травниковым, единороссы не стали выставлять своего кандидата в обмен на отказ КПРФ от участия в губернаторских выборах.