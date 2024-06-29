Бывший мэр Новосибирска Локоть получил почетную грамоту из рук губернатора

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В ходе тожественного собрания в киноконцертном комплекса им. Маяковского, посвященному празднованию Дня города, бывший мэр Анатолий Локоть награжден почетной грамотой губернатора. Действующего первого секретаря обкома КПРФ отметили за «многолетний плодотворный труд», заявил губернатор Андрей Травников.
«Считаю, что это очень высокая оценка не только моего труда, но и всех сотрудников мэрии, администраций районов, учреждений, городского актива», — написал у себя в тг-канале Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть в конце декабря 2023 года заявил, что досрочно уходит в отставку. Уволится за несколько месяцев до истечения второго срока градоначальник решил в знак протеста против ликвидации института всеобщих прямых выборов мэра.
На смену Локтю в апреле 2024 года пришел бывший вице-губернатор Новосибирской Максим Кудрявцев. Он был назначен на эту должность решением горсовета. После своего прихода в мэрию Кудрявцев устроил кадровую чистку — своих постов лишились десятки чиновников, пришедших в администрацию при Локте.
Напомним, коммунист Анатолий Локоть возглавил мэрию в 2014 году, победив на выборах ставленника «Единой России» Владимира Знаткова. Второй раз был избран на этот пост в 2019 году. Тогда, согласно договоренностям с губернатором Травниковым, единороссы не стали выставлять своего кандидата в обмен на отказ КПРФ от участия в губернаторских выборах.