Если не хомяк, то кто? Рассказываем, какие еще есть «тапалки»

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Новым проектом стал MemeFi, где при клике наносится удар по монстру. Нестандартный кликер уже достиг немаленькой аудитории благодаря битвам с разными созданиями и легендарными персонажами. Играют все в Telegram.
Разработчики заявили, что в игре можно получать внутриигровую валюту, которую потом можно обменять на криптовалюту на бирже. Создатели MemeFi верят, что заработать виртуальные деньги можно через клики; игрокам рекомендовали «тапать» как можно больше, делиться игрой с друзьями (за каждого приглашенного игрока начисляют 500 тысяч монет в день), игра скоро появится на бирже и сразу же проведет листинг своего токена.
Планируется добавление новых заданий, турниров с наградами и создание/продажа собственных NFT. MemeFi собирается раздать 90% токенов своим игрокам, выплатив все сразу.
Bcoin 2048 — еще одно приложение появилось в Telegram с возможностью заработать криптовалюту. Сама игра логическая, но можно майнить внутренний токен с помощью действий.
Разработчики утверждают, что для максимальной прибыли следует составлять больше комбинаций. Пользователи уверены, что валюта из игры выйдет на реальную биржу, так как создатели — бывшие работники Sber и Yandex Games, которые хотят серьезно заняться криптовалютой.
Из плюсов проекта — не требует вложений. Заработок идет от рефералов, а сама система имеет два уровня. Халвинг на сервере уже произошел. Игроки считают, что листинг Bcoin 2048 не за горами, однако точная дата пока не объявлена разработчиками. Вероятно, в этот же день можно будет выводить деньги из приложения напрямую, а не через криптовалюту.
TapSwap — успешное мини-приложение оценил создатель Telegram, Павел Дуров, на своей странице. Согласно его словам, в проекте участвуют 56 млн пользователей. Дуров подчеркнул, что популярность «кликера» была достигнута за несколько месяцев без рекламы. Заработок монет в TapSwap аналогичен другим «пальцетапам». Однако плюс и минус приложения заключаются в наличии платных усилителей.
Многие полагают, что это делает игру менее привлекательной для игроков. Но среди опций есть даже бот, который будет жмякать на монету, пока игрок не в сети. Проект не сильно отличается от аналогичных игр. Среди функций — бонусы за выполнение заданий, ежедневные вознаграждения и реферальная система. Изначально TapSwap разрабатывался на базе Solana, но теперь перешел на TON, который принадлежит Дурову.