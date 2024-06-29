Если не хомяк, то кто? Рассказываем, какие еще есть «тапалки»

Из плюсов проекта — не требует вложений. Заработок идет от рефералов, а сама система имеет два уровня. Халвинг на сервере уже произошел. Игроки считают, что листинг Bcoin 2048 не за горами, однако точная дата пока не объявлена разработчиками. Вероятно, в этот же день можно будет выводить деньги из приложения напрямую, а не через криптовалюту.