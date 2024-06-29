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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Во что еще играют пользователи

Если не хомяк, то кто? Рассказываем, какие еще есть «тапалки»

29 июня 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney
Во что еще играют пользователи
Успех NotCoin и Hamster Kombat привел к появлению много других подобных проектов. На фоне безумной известности Hamster Kombat начали появляться все больше аналогичных инициатив, стремящихся повторить успех этой игры. Рассказываем о некоторых из них.

MemeFi

Новым проектом стал MemeFi, где при клике наносится удар по монстру. Нестандартный кликер уже достиг немаленькой аудитории благодаря битвам с разными созданиями и легендарными персонажами. Играют все в Telegram.

Разработчики заявили, что в игре можно получать внутриигровую валюту, которую потом можно обменять на криптовалюту на бирже. Создатели MemeFi верят, что заработать виртуальные деньги можно через клики; игрокам рекомендовали «тапать» как можно больше, делиться игрой с друзьями (за каждого приглашенного игрока начисляют 500 тысяч монет в день), игра скоро появится на бирже и сразу же проведет листинг своего токена.

Планируется добавление новых заданий, турниров с наградами и создание/продажа собственных NFT. MemeFi собирается раздать 90% токенов своим игрокам, выплатив все сразу.

Игра набирает популярностьИгра набирает популярность
Игра набирает популярность
Фото: скриншот

Bcoin 2048

Bcoin 2048 — еще одно приложение появилось в Telegram с возможностью заработать криптовалюту. Сама игра логическая, но можно майнить внутренний токен с помощью действий.

Разработчики утверждают, что для максимальной прибыли следует составлять больше комбинаций. Пользователи уверены, что валюта из игры выйдет на реальную биржу, так как создатели — бывшие работники Sber и Yandex Games, которые хотят серьезно заняться криптовалютой.

Из плюсов проекта — не требует вложений. Заработок идет от рефералов, а сама система имеет два уровня. Халвинг на сервере уже произошел. Игроки считают, что листинг Bcoin 2048 не за горами, однако точная дата пока не объявлена разработчиками. Вероятно, в этот же день можно будет выводить деньги из приложения напрямую, а не через криптовалюту.

Игра популярна в ТелеграмИгра популярна в Телеграм
Игра популярна в Телеграм
Фото: Скриншот

TapSwap

TapSwap — успешное мини-приложение оценил создатель Telegram, Павел Дуров, на своей странице. Согласно его словам, в проекте участвуют 56 млн пользователей. Дуров подчеркнул, что популярность «кликера» была достигнута за несколько месяцев без рекламы. Заработок монет в TapSwap аналогичен другим «пальцетапам». Однако плюс и минус приложения заключаются в наличии платных усилителей.

Многие полагают, что это делает игру менее привлекательной для игроков. Но среди опций есть даже бот, который будет жмякать на монету, пока игрок не в сети. Проект не сильно отличается от аналогичных игр. Среди функций — бонусы за выполнение заданий, ежедневные вознаграждения и реферальная система. Изначально TapSwap разрабатывался на базе Solana, но теперь перешел на TON, который принадлежит Дурову.

Чем популярна игра?Чем популярна игра?
Чем популярна игра?
Фото: Скриншот
Пять секретов Hamster Kombat: как зарабатывать миллионы на хомяке каждый день
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Приложения#Игра#Все материалы авторов#Криптовалюта
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