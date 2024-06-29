Фонтан Мишка запустили в Первомайском сквере Новосибирска

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
К Дню города в Первомайском сквере запустили обновленный фонтан Мишка, который считается одним из неофициальных символов Новосибирска. В ходе капремонта, который шел с лета прошлого года, заменили всю чашу фонтана, теперь она отделана разноцветным гранитом. Поменяли систему циркуляции воды и сделали вечернюю подсветку водного каскада.
Ортеставирировали и саму фигуру медвежонка. Для этого ее снимали с места и увозили в мастерскую. Общая стоимость работ по реконструкции фонтана составила 8,9 млн рублей.
Завершить реконструкцию всего сквера обещают к середине августа.
Изначально все работы должны были быть закончены в сентябре 2023 года, но подрядчик не выполнил условия контракта. Несмотря на это, мэрия не разорвала с ним договор и даже отказалась взыскивать неустойку.