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Фигура появилась в сквере в 60-е годы прошлого века

Фонтан Мишка запустили в Первомайском сквере Новосибирска

29 июня 2024, 08:30
Фото: 2GIS
Фигура появилась в сквере в 60-е годы прошлого века
У фонтана обновили чашу и сделали подсветку, отреставрировали и саму легендарную фигуру медвежонка.

К Дню города в Первомайском сквере запустили обновленный фонтан Мишка, который считается одним из неофициальных символов Новосибирска. В ходе капремонта, который шел с лета прошлого года, заменили всю чашу фонтана, теперь она отделана разноцветным гранитом. Поменяли систему циркуляции воды и сделали вечернюю подсветку водного каскада.

Ортеставирировали и саму фигуру медвежонка. Для этого ее снимали с места и увозили в мастерскую. Общая стоимость работ по реконструкции фонтана составила 8,9 млн рублей.

Завершить реконструкцию всего сквера обещают к середине августа.

Изначально все работы должны были быть закончены в сентябре 2023 года, но подрядчик не выполнил условия контракта. Несмотря на это, мэрия не разорвала с ним договор и даже отказалась взыскивать неустойку.

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#Новосибирск#Ремонт#Фонтан#Реконструкция Первомайского сквера#Запуск
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