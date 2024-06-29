Хоть яичницу готовь: самый жаркий день наступил в Новосибирске — как выживают люди

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Суббота, 29 июня станет последним жарким днем на неделе. Сегодня воздух прогреется до +35, при этом будет солнечно и без осадков.
«Яндекс. Погода» информирует о потеплении до +33 в дневное время и +23 в ночное. А вот в воскресенье будет всего +29 с дождем. Gismeteo дает аналогичный прогноз погоды на субботу. На второй же выходной никакого дождя он не обещает: ожидается +30 днем и +22 ночью. «Западно-Сибирский гидрометцентр» сообщает о жаре до +31. Также он передает кратковременные дожди.
Новосибирцы сегодня готовятся к худшему. Как сообщают читатели Atas.info, 28 июня они зафиксировали температуру до +37 — и это еще в тени. Некоторые столбики термометров показывали +35.
«Хоть яичницу жарь — адовая жара, как спастись уже не знаем. Дома духота, на улице пекло. Надоела такая погода», — пишет в редакцию житель Новосибирской области.
«Я спасаюсь только вентилятором. Он работает практически круглосуточно. На 7-м этаже просто пекло. Также я завешала окна, чтобы солнце не попадало», — делится лайфхаком с Atas.info сибирячка.
«У меня частный дом, отпуск, поэтому я плаваю в бассейне. Тяжело, конечно, работать в такое пекло на огороде. Вечером едят комары. Что поделать», — рассказывает жительница области.
Действительно, в этом году жара бьет все температурные рекорды. Например, 27 числа воздух в Карасуке прогрелся до +35,5 (такой рекорд был установлен только в 2014 году, когда было +34. В Искитиме та же картина: потеплело до +34,2, а предыдущий рекорд был в 2017 году (+33).
Людей без кондиционера или вентилятора накрывает стресс. Тем не менее есть несколько методов, которые помогут пережить даже самую невыносимую жару.
Во время жары организму особенно нужна вода, так как повышенная температура способствует обезвоживанию. Поэтому важно уделять внимание питьевому режиму в жару. Количество воды, которое нужно выпивать в день, зависит от веса и температуры окружающей среды. Соки и газированные напитки лучше исключить, так как они не только содержат много сахара, но и не утоляют жажду хорошо. В жару желательно воздержаться от алкоголя, так как он стимулирует теплоотдачу и провоцирует обезвоживание. Также стоит временно отказаться от кофе и чая, так как кофеин действует мочегонно и способствует потере жидкости.
Часто считается, что избыточное питье вызывает отеки, но все может быть наоборот. Некоторые люди в жару сталкиваются с отечностью из-за недостатка воды в организме. Для устранения отеков полезны специальные упражнения для лимфодренажа. Например, прыжки после пробуждения помогают активизировать лимфу. Эти простые действия помогут улучшить обмен веществ и избавиться от отеков.
Для облегчения дыхания в жару рекомендуется регулярно увлажнять воздух в помещении при помощи распылителя. Желательно распылять воду каждый час. Можно увлажнять холодной водой простыни на ночь, а днем увлажнять футболку или другую одежду. Также можно опрыскивать водой шторы.
Если у вас есть кондиционер, не включайте его на полную мощность сразу: это может принести неприятные последствия. Ведь легко заболеть даже в сильную жару, особенно при резком перепаде температур.
Блюда, которые мы привыкли готовить при умеренных и низких температурах, для жары не подходят. В такую погоду рекомендуется потреблять больше холодного. Добавьте на свой стол свежие овощи, фрукты, рыбу, кисломолочные продукты. Лучше откажитесь от сытной еды, поскольку она требует больших энергозатрат на переваривание.
Холодные супы и легкие овощные закуски — отличный выбор для знойного лета. Многие ингредиенты в них вообще не подвергаются тепловой обработке, поэтому они буквально насыщены витаминами. Кроме того, в жару хозяйкам не нужно стоять у плиты.