Хоть яичницу готовь: самый жаркий день наступил в Новосибирске — как выживают люди

Во время жары организму особенно нужна вода, так как повышенная температура способствует обезвоживанию. Поэтому важно уделять внимание питьевому режиму в жару. Количество воды, которое нужно выпивать в день, зависит от веса и температуры окружающей среды. Соки и газированные напитки лучше исключить, так как они не только содержат много сахара, но и не утоляют жажду хорошо. В жару желательно воздержаться от алкоголя, так как он стимулирует теплоотдачу и провоцирует обезвоживание. Также стоит временно отказаться от кофе и чая, так как кофеин действует мочегонно и способствует потере жидкости.