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Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев примет участие в праздновании Дня города

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев примет участие в праздновании Дня города

29 июня 2024, 01:42
Фото: мэрия Новосибирска
Глава города посетит ряд мероприятий, посвященных 131-й годовщине со дня основания города, в том числе, вручит награды новосибирцам за особые заслуги перед городом в разных сферах, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В субботу и воскресенье в Новосибирске состоятся мероприятия, приуроченные к Дню города.

29 июня, в 9 часов на Заельцовском кладбище начнется церемония возложения цветов и венков к памятнику одного из основателей Новосибирска (Ново-Николаевска) Николая Тихомирова.

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Позже, в 15 часов, в КК им. В. Маяковского пройдет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 131-летию Новосибирска. Помимо Максима Кудрявцева, в собрании примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Одним из важных пунктов встречи станет награждение новосибирцев за особые заслуги перед городом почетными грамотами от мэрии, губернатора, Заксобрания, полномочного представителя.

Торжественное открытие Дня города состоится в воскресенье, 30 июня

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Правительство#День города#Андрей Травников#Мэрия Новосибирска#Максим Кудрявцев
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