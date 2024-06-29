Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев примет участие в праздновании Дня города

В субботу и воскресенье в Новосибирске состоятся мероприятия, приуроченные к Дню города.



29 июня, в 9 часов на Заельцовском кладбище начнется церемония возложения цветов и венков к памятнику одного из основателей Новосибирска (Ново-Николаевска) Николая Тихомирова.