Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев примет участие в праздновании Дня города

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В субботу и воскресенье в Новосибирске состоятся мероприятия, приуроченные к Дню города.
29 июня, в 9 часов на Заельцовском кладбище начнется церемония возложения цветов и венков к памятнику одного из основателей Новосибирска (Ново-Николаевска) Николая Тихомирова.
Позже, в 15 часов, в КК им. В. Маяковского пройдет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 131-летию Новосибирска. Помимо Максима Кудрявцева, в собрании примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Одним из важных пунктов встречи станет награждение новосибирцев за особые заслуги перед городом почетными грамотами от мэрии, губернатора, Заксобрания, полномочного представителя.
Торжественное открытие Дня города состоится в воскресенье, 30 июня