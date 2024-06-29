«Мусорная содомия»: легендарный Чистомэн в шоке от Новосибирска

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Супергерой в зеленой маске Чистомэн в ходе поездки на пяти сибирским городам прибыл в Новосибирск и отправился на берег водохранилища. Увиденное его потрясло.
«Давно я не видел такую мусорную содомию… Место очень посещаемое. И поэтому очень загаженное. И совсем не туристами», — написал Чистомэн в своем блоге.
Было собрано 22 столитровых мешка мусора, которые супергерой оставил около переполненного контейнера.
«Данному месту поможет только качественное благоустройство. Полная инфраструктура: с пляжем, туалетами, урнами и т. д.», — констатирует Чистомэн.
Чистомэн — псевдоним Артура Матиса-Сиразеева. Уроженец небольшого городка Копейск в Челябинской области уже 10 лет занимается уборкой мусора и привлекает внимание людей к проблемам экологии.
Он почти всегда принципиально работает в одиночку, чтобы это не выглядело, как показушно-организованная акция. А образ супергероя в зеленой маске придумал, чтобы выделиться в потоке новостей.
Ранее мы рассказывали о критической ситуации с разрушением берегов Новосибирского водохранилища. Никак не укрепоенный обрывистый берег в районе села Ленинского размывает волнами и он постепенно обрушается, подбираясь к жилым домам. Люди опасаются, что строения могут в скором врем ени обрушится в воду. Проблема настолько серьезна, что ей занялся центральный аппарат Следственного комитета России.