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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Супергерой рассказывает, что собирал мусор в одиночку

«Мусорная содомия»: легендарный Чистомэн в шоке от Новосибирска

29 июня 2024, 06:51
Фото: vk.com/chisto_men
Супергерой рассказывает, что собирал мусор в одиночку
Супергерой-борец за экологию провел рейд на берегу Новосибирского водохранилища и обнаружил там горы мусора

Супергерой в зеленой маске Чистомэн в ходе поездки на пяти сибирским городам прибыл в Новосибирск и отправился на берег водохранилища. Увиденное его потрясло.

«Давно я не видел такую мусорную содомию… Место очень посещаемое. И поэтому очень загаженное. И совсем не туристами», — написал Чистомэн в своем блоге.

Было собрано 22 столитровых мешка мусора, которые супергерой оставил около переполненного контейнера.

«Данному месту поможет только качественное благоустройство. Полная инфраструктура: с пляжем, туалетами, урнами и т. д.», — констатирует Чистомэн.
Такая картина практически во всех местах отдыха на берегах Обского моряТакая картина практически во всех местах отдыха на берегах Обского моря
Такая картина практически во всех местах отдыха на берегах Обского моря
Фото: vk.com/chisto_men

Чистомэн — псевдоним Артура Матиса-Сиразеева. Уроженец небольшого городка Копейск в Челябинской области уже 10 лет занимается уборкой мусора и привлекает внимание людей к проблемам экологии.

Он почти всегда принципиально работает в одиночку, чтобы это не выглядело, как показушно-организованная акция. А образ супергероя в зеленой маске придумал, чтобы выделиться в потоке новостей.

Ранее мы рассказывали о критической ситуации с разрушением берегов Новосибирского водохранилища. Никак не укрепоенный обрывистый берег в районе села Ленинского размывает волнами и он постепенно обрушается, подбираясь к жилым домам. Люди опасаются, что строения могут в скором врем ени обрушится в воду. Проблема настолько серьезна, что ей занялся центральный аппарат Следственного комитета России.

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#Экология#Новосибирск#Обское море#Мусор#Уборка
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