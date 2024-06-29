«Мусорная содомия»: легендарный Чистомэн в шоке от Новосибирска

Ранее мы рассказывали о критической ситуации с разрушением берегов Новосибирского водохранилища. Никак не укрепоенный обрывистый берег в районе села Ленинского размывает волнами и он постепенно обрушается, подбираясь к жилым домам. Люди опасаются, что строения могут в скором врем ени обрушится в воду. Проблема настолько серьезна, что ей занялся центральный аппарат Следственного комитета России.