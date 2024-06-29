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Мост еще не достроили

Несколько сотен рабочих не хватает для стройки Четвертого моста в Новосибирске

29 июня 2024, 03:49
Фото: atas.info
Мост еще не достроили
В Новосибирске продолжается строительство платного Четвертого моста, однако для его возведения не хватает рабочей силы, сообщили в ГК «ВИС».

Неожиданная проблема вскрылась во время строительство переправы. Оказывается, для возведения Четвертого моста не хватает рабочих. Причем 350 человек. Это может повлиять на сдачу объекта — могут затянуться сроки.

Проблема есть, но решить ее не могут. Как уточнили в ГК «ВИС», дело в финансировании. Чтобы сдать переправу вовремя, нужно провести большую работу текущим летом, а для этого нужна дополнительная рабочая сила.

Однако сами строители уверены, что дальше дело пойдет быстрее. Финансовый вопрос решится в ближайшее время, а там и темпы работ уже увеличатся.

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