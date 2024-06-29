Несколько сотен рабочих не хватает для стройки Четвертого моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Неожиданная проблема вскрылась во время строительство переправы. Оказывается, для возведения Четвертого моста не хватает рабочих. Причем 350 человек. Это может повлиять на сдачу объекта — могут затянуться сроки.
Проблема есть, но решить ее не могут. Как уточнили в ГК «ВИС», дело в финансировании. Чтобы сдать переправу вовремя, нужно провести большую работу текущим летом, а для этого нужна дополнительная рабочая сила.
Однако сами строители уверены, что дальше дело пойдет быстрее. Финансовый вопрос решится в ближайшее время, а там и темпы работ уже увеличатся.