Новосибирец Элджей ударил корреспондента за вопрос о Насте Ивлеевой

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
После концерта в Москве, Александр Узенюк (настоящее имя артиста) отправился на вокзал, где его подкараулил представитель телеграм-канала SHOT. По утверждению редакции — чтобы узнать, как дела у певца, который большую часть времени проводит за границей.
Однако после провокационного вопроса, связанного с долгами бывшей жены Узенюка, Анастасии Ивлеевой, музыкант попытался выбить телефон, на который его снимали, из рук корреспондента.
15 июня певец выступил на родине, в парке «Арена», в рамках фестиваля «Черника». Но концерт был под вопросом — ранее местные силовики заявили, что тексты его песен пропагандируют наркотики и разврат. В полиции пообещали провести проверку, но судя по тому, что Элджей вышел на сцену, претензий к нему предъявлять не стали.
По информации налоговой инспекции, Ивлеева недоплатила налогов на сумму около 11,5 миллионов рублей. Счета бывшей телеведущей заблокированы.