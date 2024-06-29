Новосибирец Элджей ударил корреспондента за вопрос о Насте Ивлеевой

15 июня певец выступил на родине, в парке «Арена», в рамках фестиваля «Черника». Но концерт был под вопросом — ранее местные силовики заявили, что тексты его песен пропагандируют наркотики и разврат. В полиции пообещали провести проверку, но судя по тому, что Элджей вышел на сцену, претензий к нему предъявлять не стали.