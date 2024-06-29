atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Элджей — нечастый гость в России

Новосибирец Элджей ударил корреспондента за вопрос о Насте Ивлеевой

29 июня 2024, 13:39
Фото: t.me/saynaraboy
Элджей — нечастый гость в России
Рэпер не захотел разговаривать о бывшей жене с представителем раскрученного телеграм-канала.

После концерта в Москве, Александр Узенюк (настоящее имя артиста) отправился на вокзал, где его подкараулил представитель телеграм-канала SHOT. По утверждению редакции — чтобы узнать, как дела у певца, который большую часть времени проводит за границей.

Однако после провокационного вопроса, связанного с долгами бывшей жены Узенюка, Анастасии Ивлеевой, музыкант попытался выбить телефон, на который его снимали, из рук корреспондента.

15 июня певец выступил на родине, в парке «Арена», в рамках фестиваля «Черника». Но концерт был под вопросом — ранее местные силовики заявили, что тексты его песен пропагандируют наркотики и разврат. В полиции пообещали провести проверку, но судя по тому, что Элджей вышел на сцену, претензий к нему предъявлять не стали.

Смотрим на реакцию музыканта
Видео: t.me/shot_shot

По информации налоговой инспекции, Ивлеева недоплатила налогов на сумму около 11,5 миллионов рублей. Счета бывшей телеведущей заблокированы.

Читайте также:
Рэпер из Новосибирска Элджей ушел с лейбла Анны Асти после «голой вечеринки»Где жили новосибирские знаменитости – список адресов (Элджей, Шура, Прилучный)Прилучный, Slava Marlow, Элджей: ТОП-5 знаменитостей из Новосибирска
#Видео#Новосибирск#Москва#Скандал#Элджей#Ивлеева
Подпишитесь
Ошибочную информацию о герое ВОВ Карбышеве разместили в метро Новосибирска
Сегодня, 09:41
Бывший мэр Новосибирска Локоть получил почетную грамоту из рук губернатора
Сегодня, 12:09
Фонтан Мишка запустили в Первомайском сквере Новосибирска
Сегодня, 08:30
Автобус из Академгородка в аэропорт Толмачево запустят в Новосибирске
Сегодня, 08:06
«Мусорная содомия»: легендарный Чистомэн в шоке от Новосибирска
Сегодня, 06:51