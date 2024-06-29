Новосибирцы жалуются на ужасную вонь от тлеющей свалки у Хилокского рынка

Жители Хилокского микрорайона в субботу, 29 июня, сообщают в соцсетях о невыносимом запахе, который рапространяется, по их словам, с мусорного полигона «Левобережный». Люди предполагают, что тление началось внутри многометровых гор спрессованных отходов из-за аномальной жары, стоящей в регионе всю последнюю неделю.