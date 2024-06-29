atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В середине мая 2024 года на свалке вспыхнул крупный пожар

Новосибирцы жалуются на ужасную вонь от тлеющей свалки у Хилокского рынка

29 июня 2024, 11:11
Фото: прокуратура Новосибирской области
В середине мая 2024 года на свалке вспыхнул крупный пожар
На отвратительный запах тлеющих отходов люди жалуются в социальных сетях.

Жители Хилокского микрорайона в субботу, 29 июня, сообщают в соцсетях о невыносимом запахе, который рапространяется, по их словам, с мусорного полигона «Левобережный». Люди предполагают, что тление началось внутри многометровых гор спрессованных отходов из-за аномальной жары, стоящей в регионе всю последнюю неделю.

В региональном управлении МЧС заявили, что к ним сигналов о возгорании на полигоне не поступало.

15 мая текущего года на полигоне вспыхнул мощный пожар, который тушили трое суток. Позже прокуратура нашла нарушения при эксплуатации полигона, было возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы».

Левобережный мусорный полигон давно переполнен, ранее в региональном правительстве заявляли, что он будет закрыт в 2025 году, а позже начнется рекультивация этой территории.

Читайте также:
Пожар на мусорном полигоне потушили спустя трое суток в НовосибирскеОпасные вещества нашли в воздухе после пожара на новосибирском полигонеВ Новосибирске начата подготовка к рекультивации Левобережного мусорного полигона
#Новосибирск#Мусор#Вонь#Огонь#Левобережный полигон
Подпишитесь
«Грибы выжгло солнце»: на неудачное начало лета жалуются жители Новосибирской области
Вчера, 10:56
4 млн по двум билетам выиграл в лотерею стример из Новосибирска
Вчера, 08:21
Как будет работать общественный транспорт на День города в Новосибирске
Вчера, 08:21
Подрядчика уличили в мошенничестве с подменой труб на дешевые в Новосибирске
Вчера, 07:32
Пьяному сапбордисту спасли жизнь на Обском море в Новосибирске
Вчера, 06:26
После экономного ремонта воспитанница детсада получила травму в Новосибирске
Вчера, 04:57