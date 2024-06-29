Новосибирцы жалуются на ужасную вонь от тлеющей свалки у Хилокского рынка

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Жители Хилокского микрорайона в субботу, 29 июня, сообщают в соцсетях о невыносимом запахе, который рапространяется, по их словам, с мусорного полигона «Левобережный». Люди предполагают, что тление началось внутри многометровых гор спрессованных отходов из-за аномальной жары, стоящей в регионе всю последнюю неделю.
В региональном управлении МЧС заявили, что к ним сигналов о возгорании на полигоне не поступало.
15 мая текущего года на полигоне вспыхнул мощный пожар, который тушили трое суток. Позже прокуратура нашла нарушения при эксплуатации полигона, было возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы».
Левобережный мусорный полигон давно переполнен, ранее в региональном правительстве заявляли, что он будет закрыт в 2025 году, а позже начнется рекультивация этой территории.