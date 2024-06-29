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В экспозиции обозначена неверная дата гибели генерала

Ошибочную информацию о герое ВОВ Карбышеве разместили в метро Новосибирска

29 июня 2024, 09:41
Фото: precedent.tv
В экспозиции обозначена неверная дата гибели генерала
Неверная информация о герое Советского Союза Дмитрии Карбышеве появилась в экспозиции поезда-музея «Новониколаевск-Новосибирск».

Передвижная экспозия, размещенная в вагонах метрополитена, в числе прочего, рассказывает о судьбе Героя Советского Союза, генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Талантливый военный инженер-фортификатор попал в немецкий плен в августе 1941 и был убит, согласно официальной исторической версии, в концлагере Маутхаузен 18 февраля.

Между тем, пассажирам новосибирского метрополитена предлагается версия о гибели советского генерала в конце 1945 года.

Ошибку обнаружили журналисты издания «Прецедент». Выставка организована фондом «Родное слово», однако с его руководителем, Людмилой Монаховой, на момент публикации связаться не удалось.

Ранее мы рассказывали о том, что глава новосибирской подземки Аркадий Чмыхало мечтает о продлении метрополитена до микрорайона «Чистая Слобода». Всего же, согласно первоначальному плану, принятому в годы СССР, в Новосибирске должно было быть построено 56 станций метро.

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