Ошибочную информацию о герое ВОВ Карбышеве разместили в метро Новосибирска

Ранее мы рассказывали о том, что глава новосибирской подземки Аркадий Чмыхало мечтает о продлении метрополитена до микрорайона «Чистая Слобода». Всего же, согласно первоначальному плану, принятому в годы СССР, в Новосибирске должно было быть построено 56 станций метро.