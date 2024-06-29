Ошибочную информацию о герое ВОВ Карбышеве разместили в метро Новосибирска

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Передвижная экспозия, размещенная в вагонах метрополитена, в числе прочего, рассказывает о судьбе Героя Советского Союза, генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Талантливый военный инженер-фортификатор попал в немецкий плен в августе 1941 и был убит, согласно официальной исторической версии, в концлагере Маутхаузен 18 февраля.
Между тем, пассажирам новосибирского метрополитена предлагается версия о гибели советского генерала в конце 1945 года.
Ошибку обнаружили журналисты издания «Прецедент». Выставка организована фондом «Родное слово», однако с его руководителем, Людмилой Монаховой, на момент публикации связаться не удалось.
Ранее мы рассказывали о том, что глава новосибирской подземки Аркадий Чмыхало мечтает о продлении метрополитена до микрорайона «Чистая Слобода». Всего же, согласно первоначальному плану, принятому в годы СССР, в Новосибирске должно было быть построено 56 станций метро.