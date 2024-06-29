Пикет в защиту Бугринского леса провели жители Новосибирска

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Около 50 человек, по оценкам организаторов, приняли участие в согласованном пикете, который прошел на проспекте Карла Маркса, рядом с выходом станции метро «Студенческая». Активисты держали в руках плакаты с надписями «Убиваем природу — убиваем себя», «Хватит прикрываться спортом», «Мы против точечной застройки».
Акция протеста проходит перед внеочередной сессией горсовета, назначенной на 1 июля. На ней депутаты планирует внести изменения в Генплан Новосибирска и правила землепользования и застройки, которые, в том числе, дадут зеленый свет на строительство в зеленой зоне на левом берегу Оби. Местные жители обращаются к депутатам с просьбой не принимать поправки без общественных обсуждений, на которых люди могли бы выразить свое мнение.
«Этими изменениями они для строительства центра борьбы, пожарного депо и вертолетной площадки убирают достаточно серьезную защитную полосу для всего остального леса. Мы же за то, чтобы его сохранять и позволять развиваться в статусе природного парка», — говорит одна из организаторов пикета Олеся Гречко.
В планах властей создать на части территории Бургинского леса развлекательный парк «Усть-Тула». Ранее его концепция обозначалась как дендропарк. Сейчас же, говорят активисты, в документах обозначен статус спортивного парка.
«Мы предполагаем, что это только первая попытка перевести этот парк в застройку», — считает собеседница редакции.
Ранее Совет по правам человека при президенте РФ рекомендовал новосибирским властям придать Бугринскому лесу статус природного парка, что защитило бы зеленую зону от уничтожения. Соответствующую сетевую петицию подписали около 8 тысяч новосибирцев.
Между тем, участники акции протеста обращают внимание, что уничтожение зеленых зон в угоду застройщикам приобрело в Новосибирске систематический характер.
От вырубки не спасает даже охранный статус городских лесов, установленный федеральным законодательством. Последний пример — решение об уничтожении части леса в районе улицы Бардина ради строительства жилья.