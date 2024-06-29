Пикет в защиту Бугринского леса провели жители Новосибирска

Акция протеста проходит перед внеочередной сессией горсовета, назначенной на 1 июля. На ней депутаты планирует внести изменения в Генплан Новосибирска и правила землепользования и застройки, которые, в том числе, дадут зеленый свет на строительство в зеленой зоне на левом берегу Оби. Местные жители обращаются к депутатам с просьбой не принимать поправки без общественных обсуждений, на которых люди могли бы выразить свое мнение.