Погибли дети: о трагедии при пожаре под Новосибирском доложат главе СК Бастрыкину

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Трагедия случилась в Убинском районе. В одноименном селе ночью 27 июня вспыхнул частный дом. Пожар унес жизнь четырех человек.
Среди погибших было двое детей. Им было два года и 15 лет. Еще двоих детей удалось спасти главе семейства. Несовершеннолетние (младенец и подросток) — в реанимации.
Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты. Региональный Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности нескольким лицам.
Ведомство представит доклад о расследовании председателю СКР Александру Бастрыкину.