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Погибло четыре человека

Погибли дети: о трагедии при пожаре под Новосибирском доложат главе СК Бастрыкину

29 июня 2024, 02:34
Фото: прокуратура Новосибирской области
Погибло четыре человека

О гибели четырех человек при пожаре под Новосибирском доложат Бастрыкину

О расследовании гибели четырех человек под Новосибирском, включая детей, доложат председателю СКР, сообщили в ведомстве.

Трагедия случилась в Убинском районе. В одноименном селе ночью 27 июня вспыхнул частный дом. Пожар унес жизнь четырех человек.

Среди погибших было двое детей. Им было два года и 15 лет. Еще двоих детей удалось спасти главе семейства. Несовершеннолетние (младенец и подросток) — в реанимации.

Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты. Региональный Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности нескольким лицам.

Ведомство представит доклад о расследовании председателю СКР Александру Бастрыкину.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Убинский район#Александр Бастрыкин#18+#Убинское
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